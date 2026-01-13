AI, Meta scommette tutto sul nucleare: almeno 6,6 GW per i server

Meta punta sull’energia nucleare per sostenere la crescita dell’intelligenza artificiale. L’azienda guidata da Mark Zuckerberg ha annunciato l’intenzione di assicurarsi fino a 6,6 gigawatt negli Stati Uniti, destinati ad alimentare i propri data center di nuova generazione, sempre più grandi a causa dei carichi legati all’AI.

L’obiettivo è duplice. Da un lato, garantire forniture energetiche stabili e continue per infrastrutture che devono funzionare 24 ore su 24 senza interruzioni. Dall’altro, ridurre l’impronta di carbonio, puntando su una fonte a basse emissioni in grado di affiancare fonti rinnovabili come solare ed eolico, spesso discontinue.

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Secondo quanto emerso, Meta non costruirà direttamente centrali nucleari, ma siglerà accordi di lungo periodo (PPA) con operatori del settore, includendo sia impianti nucleari esistenti sia nuovi progetti, comprese soluzioni avanzate come i Small Modular Reactors (SMR). Una scelta che segue un trend già intrapreso da altri colossi tech, sempre più orientati a integrare il nucleare nelle proprie strategie energetiche per l’AI.

Anche Meta cerca di ottenere quante più risorse possibili per i data server che potenziano le tecnologie con AI

La cifra di 6,6 GW dà la misura del cambiamento in atto: per fare un confronto, è una potenza paragonabile a quella di diverse grandi centrali nucleari e sufficiente ad alimentare milioni di abitazioni. Un segnale chiaro di quanto la corsa all’AI stia ridefinendo non solo l’infrastruttura digitale, ma anche quella energetica.

La mossa di Meta evidenzia un punto chiave del dibattito attuale: l’AI non è solo una sfida tecnologica, ma anche industriale ed energetica. Senza nuove fonti stabili e a basse emissioni, sostenere l’espansione dei modelli di intelligenza artificiale diventa sempre più complesso.

In questo contesto, il nucleare torna al centro della scena non come soluzione del passato, ma come pilastro strategico per il futuro dei data center. E Meta sembra decisa a giocare un ruolo da protagonista. Staremo a vedere se sarà davvero così.