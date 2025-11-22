Meta presenta Facebook Content Protection: il nuovo strumento che difende i creator dal furto dei contenuti

Meta compie un passo deciso nella tutela dei creator digitali, introducendo una nuova funzione pensata per contrastare una delle piaghe più diffuse sui social: il furto dei contenuti originali. Il tool, chiamato Facebook Content Protection, è stato lanciato ufficialmente per gli utenti mobile e promette di identificare automaticamente i Reels copiati o ripubblicati senza autorizzazione, offrendo al creatore una serie di opzioni per gestire la violazione in modo diretto e trasparente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Come funziona Facebook Content Protection

La tecnologia alla base del nuovo strumento si basa sul motore di matching di Rights Manager, già utilizzato da Meta per proteggere musica, immagini e video caricati sulla piattaforma. Quando viene rilevato un contenuto duplicato, il sistema analizza parametri come percentuale di somiglianza, visualizzazioni e stato di monetizzazione, per poi notificare il creator originale. A quel punto, chi ha subito la copia può scegliere tra tre opzioni principali:

Bloccare : l’azione più drastica, che rimuove immediatamente la visibilità del Reel copiato sia su Facebook che su Instagram, limitandone la distribuzione. Meta precisa però che l’account autore della copia non riceve automaticamente penalizzazioni, per evitare abusi del sistema o segnalazioni false.

: l’azione più drastica, che rimuove immediatamente la visibilità del Reel copiato sia su Facebook che su Instagram, limitandone la distribuzione. Meta precisa però che l’account autore della copia non riceve automaticamente penalizzazioni, per evitare abusi del sistema o segnalazioni false. Monitorare e attribuire : il creator può decidere di lasciare il video online ma aggiungere un link di attribuzione, che etichetta il contenuto come “originale” e reindirizza al profilo o alla pagina dell’autore.

: il creator può decidere di lasciare il video online ma aggiungere un link di attribuzione, che etichetta il contenuto come “originale” e reindirizza al profilo o alla pagina dell’autore. Rilasciare: nel caso in cui non si voglia intervenire o si sia autorizzato l’uso del materiale, il creator può rilasciare la rivendicazione e persino creare una white list di partner o collaboratori autorizzati alla pubblicazione.

Un incentivo all’uso di Facebook per la pubblicazione dei Reels: per poter beneficiare della protezione, i creator devono pubblicare i propri Reels direttamente su Facebook, o utilizzare la funzione di cross-posting da Instagram. Una scelta strategica che, secondo gli analisti, mira a riportare l’attività creativa sulla piattaforma principale del gruppo, bilanciando l’ecosistema Meta e incentivando l’uso congiunto dei due social. In prospettiva, la funzione potrebbe essere estesa anche agli altri prodotti dell’azienda, come Threads e Horizon Worlds, dove la condivisione di contenuti originali è sempre più frequente.