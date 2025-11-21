Meta: maxi multa per concorrenza sleale in Spagna

Colpo durissimo per Meta in Spagna. Un tribunale di Madrid ha condannato la società di Mark Zuckerberg. Dovrà pagare una maxi somma multimilionaria a decine di media digitali spagnoli, ritenendo l’azienda responsabile di pratiche di concorrenza sleale nel mercato della pubblicità online.

La sentenza arriva dopo anni di dispute tra editori e piattaforme tecnologiche, ma questa volta la decisione è particolarmente pesante: secondo i giudici, Meta avrebbe utilizzato i dati personali degli utenti raccolti attraverso Facebook e Instagram per offrire campagne pubblicitarie iper-mirate, senza rispettare pienamente gli obblighi di trasparenza e consenso previsti dalle normative europee. Un vantaggio ritenuto tale da alterare la concorrenza, penalizzando gli editori che non potevano contare sugli stessi volumi di dati.

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Perché Meta è stata condannata

Secondo la ricostruzione del tribunale, il cuore della violazione riguarda il modello pubblicitario basato sulla profilazione comportamentale: più dati hai, più precise sono le inserzioni che puoi vendere. L’ampiezza del bacino utenti di Meta, unita alla raccolta massiva di informazioni personali, avrebbe generato una sproporzione tale da schiacciare i competitor, portando i giudici a parlare di “pregiudizio strutturale” per il mercato locale degli editori digitali.

La sanzione complessiva sfiora il mezzo miliardo di euro, a cui si aggiungono interessi e somme destinate a singole organizzazioni editoriali. Una cifra che segna uno dei provvedimenti più duri adottati finora da un tribunale europeo contro il gruppo.

Le reazioni e cosa succede ora

Meta ha già fatto sapere che presenterà ricorso, sostenendo che la decisione “non riflette il funzionamento reale del mercato digitale” e che i suoi sistemi pubblicitari rispettano le normative europee in materia di privacy e concorrenza. Nel frattempo, gli editori parlano di un verdetto “storico”, che potrebbe spingere altri Paesi europei a muoversi nella stessa direzione.

La sentenza potrebbe infatti aprire un precedente importante: non riguarda soltanto la gestione dei dati personali, ma la capacità delle big tech di influenzare interi ecosistemi economici grazie alla forza delle loro piattaforme. Un tema che in Europa è diventato centrale e che, con casi come questo, promette di entrare ancora più a fondo nel dibattito politico e regolatorio.