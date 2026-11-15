Meta, Google e TikTok sfidano la California sugli under 16

La causa intentata da Meta, Google e TikTok contro la legge californiana che limita il modo in cui gli infrasedicenni possono interagire con i social media va letta dentro una partita molto più ampia. In gioco c’è la volontà di Big Tech di difendere l’autonomia nel decidere come far funzionare i propri servizi, un margine conquistato in anni di immobilismo da parte di legislatori e autorità di controllo.

Da qualche tempo il pendolo della regolamentazione ha ripreso a oscillare verso le istituzioni politiche, che provano a recuperare quel poco di sovranità rimasta dopo decenni di laissez faire in nome di un internet per tutti. Le conseguenze hanno toccato l’intero ecosistema digitale e non soltanto le piattaforme di Big Tech, come mostra l’isteria scatenata dall'”attacco ai frigoriferi”, con colpe distribuite a chiunque tranne alle grandi software house che hanno contribuito a costruire il colosso dai piedi d’argilla su cui poggiano i servizi della società dell’informazione.

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La tutela dei minori e il diritto di monetizzare

Il pretesto è il mantra del momento, la tutela dei minori. Il pericolo indicato è la scelta deliberata di progettare l’interazione con le piattaforme per generare assuefazione e dipendenza. Che questo rischio esista davvero, che sia voluto e che funzioni in modo deterministico è lecito almeno dubitarne. Il nodo però è un altro, perché la vicenda appare come un esempio evidente di uso della legge per fini politici, quello che negli Stati Uniti chiamano lawfare, cioè il contenimento dell’influenza sociale delle piattaforme soprattutto sui futuri elettori.

Dall’altra parte i colossi del web si difendono sventolando un altro totem dei nostri tempi, la libertà di espressione. Il diritto statunitense, pur con qualche dubbio, riconosce anche alle aziende il cosiddetto commercial speech, ossia il diritto di pubblicizzare i propri prodotti o di prendere posizione su temi di interesse collettivo. La tesi è che impedire di proporre agli infrasedicenni contenuti in linea con i loro interessi violerebbe il diritto di comunicare con i clienti. Si trascura però un dettaglio tutt’altro che marginale, perché la selezione nasce da una profilazione estesa e soprattutto continua, interattiva e dinamica. In senso stretto, poi, i feed non trasportano messaggi della piattaforma ma contenuti di terzi selezionati e segnalati. Se il criterio di scelta è la capacità di suscitare reazioni e generare ricavi, sarebbe più corretto parlare del diritto di monetizzare l’attenzione dei più giovani.

Nell’immediato una norma simile può certo pesare sui guadagni legati a pubblicità e profilazione, anche se nessuno sa davvero quanto. È ragionevole pensare però che i timori di lungo periodo riguardino limiti sempre più stringenti a un modello di business fondato, più che sull’assuefazione, sul capitalismo della solitudine.

Regole già esistenti e il confine con la manipolazione

La natura strumentale di queste battaglie legali, avviate sia dagli Stati sia dalle aziende, emerge ricordando che verifica dell’età, protezione dei ragazzi e diffusione di contenuti illegali sono già disciplinate da leggi in vigore, alcune da decenni. Tutti gli ordinamenti fissano un’età minima per stipulare contratti e sotto quella soglia possono e devono intervenire solo i genitori. In Italia la loro responsabilità per ciò che consentono ai figli è prevista dal Codice civile fin dalla prima versione del 1942, quando si chiamava patria potestà, poi diventata responsabilità genitoriale. Dallo stesso anno vale il principio del “chi rompe paga”, la responsabilità per fatto illecito dell’articolo 2043. La diffusione di materiale osceno era punita già dal Codice penale del 1930, quella di contenuti raccapriccianti dal 1948.

Si potrebbe obiettare che la legge AB1709 punta “soltanto” a impedire la dipendenza, ma l’argomento regge fino a un certo punto. Difficilmente feed di musica barocca, arte d’avanguardia o letture dantesche creerebbero assuefazione su larga scala. Perché accada servono contenuti, non tutti e non sempre ma abbastanza spesso, attrattivi e polarizzanti, quindi almeno discutibili. Se invece sono accattivanti ma del tutto leciti, diventa difficile mettere fuori legge quella che è di fatto una tecnica per costruire un palinsesto dinamico. E pensando alla presa di serie come Game of Thrones, La Casa de Papel o Stranger Things, non è semplice capire dove finisca l’engagement e cominci la manipolazione di chi si immerge in lunghe maratone di binge watching.

Sul piano politico la questione vera sembra allora fin dove possa spingersi il potere dello Stato di regolamentare e, dal lato opposto, fin dove arrivi il diritto di Big Tech di non subirne i condizionamenti. Nel mezzo restano i minori, trasformati in danni collaterali di uno scontro tra poteri pubblici e privati combattuto in loro nome ma non nel loro interesse.

Fonte: TecnoAndroid