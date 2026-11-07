Meta congela i nuovi termini business dopo editori e tribunali

Meta ha deciso di sospendere a tempo indeterminato i suoi nuovi termini commerciali, cioè quell’insieme di condizioni contrattuali che, secondo i critici, avrebbero permesso all’azienda di fare scraping dei siti appartenenti agli utenti business. La frenata non è arrivata per caso. A spingere il gruppo verso questa scelta sono state da una parte la dura reazione degli editori e dall’altra alcune ingiunzioni dei tribunali, che hanno di fatto bloccato il percorso avviato dalla società. Il risultato è che le nuove regole restano congelate e non c’è una data per un eventuale ritorno.

Per capire perché la questione abbia scatenato tanto rumore bisogna partire dal termine al centro della polemica. Con scraping si indica la raccolta automatica dei contenuti presenti su un sito web, un’operazione che permette di estrarre testi e informazioni senza passare da una consultazione manuale. Se i termini contestati fossero entrati in vigore, stando a chi li ha criticati, Meta avrebbe potuto applicare questa pratica alle pagine di chi utilizza i suoi servizi per lavoro. Ed è proprio su questo punto che si è acceso lo scontro.

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La protesta degli editori e lo stop dei giudici

La reazione più forte è arrivata dal mondo dell’informazione. Gli editori hanno alzato la voce contro le nuove condizioni, considerate un rischio per i contenuti pubblicati sui propri siti. Per chi produce notizie e articoli, il materiale online rappresenta il cuore stesso dell’attività, e la prospettiva che una piattaforma potesse raccoglierlo sulla base di un semplice aggiornamento contrattuale ha generato una vera e propria levata di scudi.

A questa pressione si è aggiunto il fronte legale. Le ingiunzioni emesse dai tribunali hanno rappresentato un ostacolo concreto all’applicazione dei termini, trasformando una disputa fatta di proteste pubbliche in una questione da affrontare anche nelle aule giudiziarie. Due elementi diversi, insomma, che però sono andati nella stessa direzione e che alla fine hanno portato Meta a fermarsi.

Va sottolineato che le critiche non riguardavano soltanto i grandi gruppi editoriali. Il bersaglio delle nuove regole erano in generale gli utenti business, vale a dire le realtà che si appoggiano alle piattaforme dell’azienda per svolgere la propria attività commerciale. Una platea ampia, dunque, che comprende soggetti molto diversi tra loro ma accomunati dalla presenza di un sito proprio.

Una pausa senza scadenza

Il dettaglio forse più significativo della vicenda è la natura stessa della sospensione. Meta non ha parlato di un rinvio di qualche settimana o di una revisione con tempi già fissati. La pausa è stata definita a tempo indeterminato, una formula che lascia aperte tutte le strade e che al momento non indica alcun calendario per una nuova introduzione delle condizioni contestate.

Nel frattempo i termini commerciali al centro della controversia restano dunque sulla carta. Chi temeva che i contenuti dei propri siti potessero finire nella rete dello scraping attraverso un cambio delle regole contrattuali ottiene così un risultato concreto, anche se legato a una decisione che l’azienda potrebbe in teoria rivedere in futuro. La sequenza dei fatti è piuttosto lineare. Prima l’annuncio delle nuove condizioni, poi le accuse dei critici sulla possibilità di raccogliere i dati dai siti degli utenti business, quindi la mobilitazione degli editori e l’intervento dei giudici con le ingiunzioni. Infine la scelta di Meta di mettere tutto in pausa, senza indicare quando e se i nuovi termini torneranno sul tavolo.

Fonte: TecnoAndroid