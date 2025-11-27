Mercedes GLC raggiunge le 100.000 unità vendute in Italia: un successo senza precedenti

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Mercedes GLC conferma la sua posizione di best seller nel mercato italiano raggiungendo un traguardo storico: 100.000 unità vendute dal suo debutto. Un risultato che ribadisce la solidità del marchio tedesco nel segmento SUV premium e che, solo nel 2025, conta già 11.505 immatricolazioni, segno di una domanda ancora in crescita costante.

Un traguardo che racconta 17 anni di successi

Introdotta nel 2008 come erede della GLK, la Mercedes GLC ha saputo evolversi nel tempo, adattandosi ai cambiamenti tecnologici e di mercato senza perdere il suo DNA da SUV elegante e versatile. Commentando il traguardo, Marco Terrusi, Head of Sales Cars Mercedes Italia, ha sottolineato come GLC rappresenti “un punto di riferimento per i clienti italiani, capace di sintetizzare il meglio della nostra offerta, con una gamma completa e diversificata che risponde alle esigenze di privati e aziende”. Un ruolo chiave nel successo del modello lo giocano proprio le flotte aziendali, dove la variante diesel plug-in è diventata un vero asset competitivo, soprattutto dopo l’entrata in vigore delle nuove norme fiscali sui fringe benefit. L’efficienza dei consumi, unita alla riduzione delle emissioni, ha infatti reso la GLC una scelta privilegiata per le company car di fascia alta.

Una gamma ampia e completamente elettrificata

L’offerta di Mercedes GLC spazia dalle versioni benzina e diesel mild-hybrid fino ai sofisticati plug-in hybrid, con potenze di sistema comprese tra 186 e 680 cavalli, grazie alle versioni AMG ad alte prestazioni. Le motorizzazioni ibride plug-in — disponibili anche con propulsore diesel — sono tra le più avanzate del mercato e garantiscono un’autonomia in modalità 100% elettrica fino a 130 km, valori che pongono il SUV tedesco ai vertici della categoria per efficienza e sostenibilità. La gamma si completa con la variante Coupé, dedicata a chi preferisce un design più sportivo e dinamico senza rinunciare al comfort e alla capacità di carico tipici della GLC tradizionale.

L’arrivo della nuova GLC elettrica

Durante il Salone di Monaco, Mercedes ha svelato la nuova GLC completamente elettrica, che segna l’ingresso del modello nel mondo delle zero emissioni. Oltre a un design rivisto, con una griglia frontale chiusa e un’aerodinamica ottimizzata, il SUV introduce un abitacolo più digitale e sostenibile, dominato da materiali riciclati e un nuovo sistema MBUX evoluto con funzioni basate sull’intelligenza artificiale.