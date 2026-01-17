Mercedes-AMG GLC: avvistato in strada il nuovo modello

Sembra che Mercedes non intende più nascondere il restyling dei nuovi modelli GLC e GLC Coupé. Dopo i primi avvistamenti delle versioni a benzina, sono spuntate le immagini della variante AMG, scovata durante i test invernali nel nord della Svezia. Si tratta di un prototipo ancora leggermente camuffato, eppure, anche con qualche copertura strategica, tale GLC AMG si riconosce subito. Il frontale tradisce subito la sua identità grazie alle luci diurne a LED con la firma luminosa a stella, un elemento stilistico che Mercedes sta ormai usando come biglietto da visita. Per il resto, almeno a una prima occhiata, il corpo vettura sembra riprendere in gran parte le linee del modello attuale, anche se è lecito aspettarsi qualche ritocco più deciso sul paraurti anteriore nella versione definitiva. Stesso discorso per la griglia, che potrebbe essere rivista per dare un aspetto ancora più aggressivo e coerente con il marchio AMG.

Mercedes-AMG GLC: ecco i dettagli emersi dalle foto spia

La sezione posteriore non sembra stravolta, ma anche qui è facile immaginare che la versione di serie adotterà fanali con motivo a stella e un paraurti aggiornato, magari con soluzioni più sportive e dettagli più scolpiti. Un telo nero copre plancia e volante, segno che Mercedes non vuole ancora svelare troppo. Le aspettative, però, parlano di un sistema di infotainment aggiornato basato sul nuovo Mercedes-Benz Operating System.

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A tradire la natura dell’esemplare ci pensa invece lo scarico: quattro terminali circolari che fanno pensare alla variante “mild”, oggi rappresentata dalla GLC 43. Sotto il cofano dovrebbe quindi trovare posto il noto 2.0 quattro cilindri da 421 CV e 500 Nm. Un motore che permette al crossover di scattare da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi. Numeri decisamente rispettabili per la categoria.

Per chi cerca una spinta in più, la futura GLC 63 promette novità importanti. Mercedes sembra pronta ad abbandonare il complesso powertrain ibrido plug-in, seguendo la strada già intrapresa con la Classe C restyling. Ciò per fare spazio a un sei cilindri in linea 3.0 turbo. I dettagli, per ora, sono ancora avvolti nel mistero, ma una cosa è certa: la nuova GLC AMG sta arrivando.