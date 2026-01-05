Memo di Sunday Robotics ridefinisce i robot domestici

Quando si parla di

robot domestici

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

, l’immaginazione corre spesso a macchine rigide, un po’ goffe, buone al massimo per aspirare il pavimento seguendo traiettorie improbabili. Il video pubblicato il 23 dicembre da

Sunday Robotics

ribalta completamente questa immagine. Le immagini mostrano un robot dall’aspetto quasi tenero, vagamente da cartone animato, che afferra bicchieri, sposta utensili e carica una lavastoviglie con una naturalezza che, a tratti, mette persino a disagio. Si chiama

Memo

ed è l’ultimo progetto dell’azienda californiana, che negli ultimi mesi sta attirando sempre più attenzione nel mondo della robotica domestica.

Memo dimostra come la robotica domestica diventa più umana

Guardando il filmato, diffuso su

X

e rilanciato anche dal canale

YouTube HouseBots

, la prima cosa che colpisce non è tanto quello che Memo fa, ma come lo fa. I movimenti sono fluidi, poco meccanici, quasi esitanti in alcuni momenti, come se il robot stesse davvero “pensando” a come afferrare un oggetto. Ed è proprio qui che entra in gioco l’idea alla base del progetto.

Sunday Robotics

ha deciso di allontanarsi dal modello classico dei robot programmati con istruzioni rigide, quelli che funzionano solo se tutto è esattamente come previsto. In una casa vera, però, nulla è mai davvero al suo posto, e basta un bicchiere leggermente diverso per mandare in crisi un sistema troppo schematico.

Memo nasce per convivere con questo caos quotidiano. Nel video, girato il 22 dicembre, il robot affronta una sorta di test informale chiamato “pick up anything”. Oggetti di ogni tipo vengono afferrati e spostati senza una sequenza prestabilita: utensili da cucina, vassoi, cavi, piccoli attrezzi. Non si tratta solo di una dimostrazione di forza o precisione, ma di adattamento. Memo regola la presa in base alla forma e alla fragilità di ciò che ha davanti, evitando di stringere troppo un bicchiere o di far scivolare un oggetto più sottile. È un dettaglio che racconta molto più di mille schede tecniche.

Dietro questa apparente semplicità c’è un sistema di

apprendimento per imitazione

. L’azienda utilizza un dispositivo chiamato

Skill Capture Glove

, un guanto che registra i movimenti umani e li trasforma in dati. Quei dati diventano una libreria di competenze che il robot può richiamare e combinare, un po’ come farebbe una persona quando affronta un compito già visto, ma mai identico. Non si punta alla perfezione assoluta, bensì a una flessibilità sufficiente per affrontare la realtà di una cucina disordinata o di una pila di piatti tutti diversi tra loro.

Anche il design racconta questa filosofia.

Memo

è sviluppato fino al torso, montato su una base mobile, con due braccia come unico vero strumento di lavoro. La scocca in silicone, morbida e senza spigoli, e la possibilità di personalizzarlo con cappellini colorati suggeriscono una presenza

pensata per la casa

, non per una fabbrica. Rispetto ai primi prototipi dello scorso anno, capaci solo di sistemare scarpe con una singola mano, il salto è evidente. E mentre

Sunday Robotics

parla già di tavoli da pulire, panni da piegare e persino caffè da preparare, la sensazione è che il futuro della robotica domestica stia iniziando a somigliare un po’ di più alla vita reale, con tutte le sue piccole, inevitabili imperfezioni.