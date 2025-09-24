Fourier GR-3: il robot che sorride, parla e aiuta in casa

Quando senti che un robot “sorride”, non stai immaginando un film di fantascienza: il Fourier GR-3 lo fa davvero. Ma non è soltanto una faccia gentile: dietro quel sorriso digitale c’è un’architettura complessa che unisce espressioni animate, linguaggio multiplo, movimento e compiti pratici. È un robot concepito per essere non solo utile, ma piacevole da avere vicino.

In molti video dimostrativi, GR-3 accoglie le persone con un volto che cambia: occhi che lampeggiano, micro espressioni che suggeriscono attenzione, animazioni che lo fanno sembrare “presente”. Questo aiuto emotivo non è un di più: è fondamentale quando vuoi che una macchina non spaventi ma rassicuri.

Ma non resta lì: GR-3 parla più lingue. Puoi confidargli comandi in cinese, inglese magari, o altre lingue, e lui capisce. Non è qualche parola buttata a caso: è in grado di interpretare contesti, interagire, rispondere. E poi, la parte “fatta casa”: non sta fermo a sorridere e parlare, ma può muoversi, afferrare oggetti (entro limiti), muoversi in una stanza e magari aiutare in alcune faccende leggere (portare qualcosa, dare sostegno, raccogliere piccoli oggetti). È pensato come compagno domestico e supporto, non solo come curiosità da laboratorio.

Cosa lo rende speciale e cosa aspettarsi

Ciò che colpisce in GR-3 è la fusione tra tecnologia e “sensibilità percepita”. Non un robot freddo che esegue comandi, ma uno che cerca di relazionarsi: reagisce al tatto con sensori sparsi, segue con lo sguardo chi parla, orienta la voce con microfoni direzionali, coordina movimenti fluidi. Queste capacità rendono ogni gesto leggero, quasi “umano”.

Naturalmente GR-3 non è infallibile: alcune faccende grandi, pesanti o molto delicate restano fuori dalla sua portata. E in ambienti complessi, magari ingombri, scale, stanze strette, potrebbe avere limiti. Ma il punto non è sostituire l’uomo: è affiancarlo, alleggerire i compiti quotidiani e farlo con un tocco estetico che rassicura.

In un mondo dove i robot tendono a sembrare macchine fin troppo robotiche, GR-3 cerca di essere “comfort tech”: tecnologia vicina alle persone. E vederlo muoversi, parlare, accennare un sorriso, riesce a far pensare che non sia più solo un sogno lontano, ma qualcosa con cui convivere nella casa del domani.