Gemini prepara la selezione multipla per eliminare più chat

Fare ordine nella cronologia di Gemini potrebbe presto diventare molto meno faticoso. Google sta infatti preparando una funzione di selezione multipla che permetterà di eliminare più conversazioni in un colpo solo, senza doverle cancellare una alla volta. Si tratta di una novità piccola, quasi scontata, ma che molti utenti aspettavano da parecchio tempo e che avrebbe probabilmente dovuto esserci fin dall’inizio.

Chi utilizza l’assistente con una certa regolarità conosce bene il problema. L’elenco delle chat passate tende a trasformarsi in fretta in un archivio disordinato, pieno di richieste dimenticate, prove andate male e scambi che nessuno riaprirà mai più. Il motivo è piuttosto semplice perché, rispetto agli altri chatbot, Gemini è praticamente ovunque. È l’assistente predefinito di Android in tutte le sue forme, che si tratti dello smartphone, dell’auto o della TV. Basta chiedere di far partire una canzone su Spotify per generare una nuova chat, e lo stesso accade ogni volta che si domanda un’indicazione a Google Maps. Nel giro di poco ci si ritrova con una lista talmente lunga che svuotarla manualmente, voce dopo voce, richiederebbe un’eternità.

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Come funzionerà la selezione multipla su Gemini

Le tracce della novità sono emerse dal codice della versione 17.70.10 dell’app Google per Android. Al suo interno compaiono infatti riferimenti a uno strumento pensato proprio per gestire le conversazioni di Gemini in blocco, con la possibilità di eliminare tutte quelle selezionate con un solo comando.

Il meccanismo, almeno sulla carta, appare molto lineare. Nell’elenco delle chat precedenti, raggiungibile dal menu laterale dell’app di Gemini, dovrebbe comparire un pulsante chiamato “Seleziona”. Toccandolo sarà possibile spuntare diverse conversazioni contemporaneamente e poi rimuoverle tutte insieme. Oggi le stesse opzioni, cioè eliminare, bloccare o condividere una chat, sono accessibili soltanto tenendo premuto su una singola conversazione per volta. Un sistema che funziona bene quando le chat sono poche, molto meno quando l’archivio si allunga a dismisura.

Non si parla certo di una rivoluzione. È però una di quelle funzioni che, una volta arrivate, rendono decisamente più usabile la cronologia, che attualmente mescola chat preziose e scambi che nessuno avrebbe mai voluto conservare. Chi oggi desidera ripulire rapidamente lo storico, magari per questioni di privacy o semplicemente per mettere un po’ d’ordine, deve armarsi di pazienza e procedere una conversazione dopo l’altra. Con la selezione multipla l’intera operazione diventerebbe molto più veloce.

Tempi ancora incerti e il nodo della versione web

Al momento la funzione esiste solo sotto forma di codice individuato in una versione dell’app ancora in fase di sviluppo. Non è stata comunicata alcuna data di rilascio e non c’è nemmeno la certezza che la novità arrivi davvero al pubblico. Google potrebbe infatti decidere di modificarla, rimandarla o accantonarla del tutto, come accade spesso con le funzioni scovate nelle versioni di prova delle sue applicazioni.

Il tema, comunque, è tutt’altro che secondario. Gemini ormai gestisce le email di Gmail e si integra con Google Wallet, quindi la quantità di informazioni che finisce nello storico delle chat con l’intelligenza artificiale è destinata soltanto ad aumentare. Avere un controllo minimo su ciò che rimane salvato diventa così un’esigenza concreta per chi utilizza l’assistente ogni giorno, sullo smartphone come in auto o davanti alla TV.

Non è ancora chiaro, infine, se Google porterà la stessa comodità anche sull’interfaccia web di Gemini. Lì, per ora, gli strumenti per gestire le conversazioni sono identici a quelli dell’app mobile e permettono di intervenire soltanto su una chat alla volta.

Fonte: TecnoAndroid