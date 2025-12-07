Malware Android in crescita: un mondo criminale più sofisticato

Gli esperti di sicurezza lo ripetono da mesi, ma ora l’allarme risuona con maggiore intensità. L’Europa sta affrontando una nuova ondata di malware Android caratterizzata da tecniche mature e da un coordinamento senza precedenti. Non si parla di un singolo trojan isolato, bensì di un insieme di campagne che sfruttano vulnerabilità dei pagamenti contactless e nuovi strumenti pensati per il controllo completo dei dispositivi.

Al centro troviamo gli attacchi NFC Relay, che manipolano i meccanismi dell’Host Card Emulation per autorizzare transazioni fraudolente. Il metodo permette ai criminali di approvare pagamenti come se avessero tra le mani il telefono della vittima. Non servono clonazioni fisiche e non servono credenziali rubate. Basta installare l’app sbagliata. I casi sono esplosi negli ultimi mesi con centinaia di applicazioni dannose e decine di server attivi dietro l’infrastruttura criminale. Molte app imitano servizi bancari o piattaforme di pagamento note, rendendo più difficile distinguere un contenuto legittimo da uno fraudolento. È uno scenario che mostra come la cybercriminalità mobile stia raggiungendo un livello quasi industriale. I gruppi responsabili sfruttano canali privati, bot automatizzati e store falsi per distribuire malware e gestire transazioni da remoto senza attirare l’attenzione.

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Il malware Android Albiriox aggiunge il controllo totale del dispositivo e complica la difesa

Accanto agli attacchi NFC Relay emerge Albiriox, un trojan bancario identificato nel settembre 2025 e già venduto come servizio. La sua struttura colpisce per complessità. Il malware trasmette lo schermo del telefono in tempo reale e consente all’attaccante di eseguire qualunque operazione. L’abuso dei servizi di accessibilità permette di leggere informazioni sensibili, automatizzare tap e aggirare le protezioni più diffuse. Lo schermo diventa nero mentre l’aggressore compie operazioni bancarie invisibili all’utente. Moduli dedicati coprono centinaia di app finanziarie, e i pannelli di comando consentono attacchi mirati. Questo approccio aggira verifiche biometriche, OTP e autenticazioni a due fattori perché la frode avviene nel dispositivo della vittima.

Gli attacchi dimostrano che il mercato nero sta evolvendo a un ritmo impressionante. I criminali condividono tool, aggiornano varianti e coordinano campagne attraverso piattaforme chiuse. Gli utenti devono quindi adottare maggiore prudenza. È necessario evitare installazioni da link sospetti, controllare gli sviluppatori, verificare permessi e mantenere aggiornati sistema e app. L’uso di soluzioni anti malware affidabili resta una protezione importante. La crescita dei pagamenti contactless e la facilità con cui questi strumenti vengono distribuiti indicano una tendenza destinata a espandersi