Un robot che schiva una freccia scoccata a distanza ravvicinata non è qualcosa che si vede tutti i giorni. Eppure è esattamente ciò che sa fare il MagicBot Z1, un robot umanoide che sta attirando l’attenzione degli appassionati di tecnologia e di chiunque sia incuriosito dai progressi dell’intelligenza artificiale applicata alla robotica.
MagicBot Z1, il robot che schiva frecce e fa acrobazie
Il MagicBot Z1 dimostra abilità straordinarie: schiva oggetti e analizza l'ambiente con reattività senza precedenti.
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