Clonazione vocale: cura, truffe e voci che restano dopo la morte

Le voci sintetiche sono ormai in grado di pronunciare frasi che una persona non ha mai detto, con un timbro che suona esattamente come il suo. La tecnologia che rende possibile tutto questo, la cosiddetta clonazione vocale, apre strade molto diverse tra loro. Può restituire la parola a chi l’ha persa, può diventare uno strumento nelle mani dei truffatori e può persino sopravvivere a chi quella voce l’ha prestata. Tre utilizzi che spingono verso domande scomode su fiducia, consenso e controllo.

Dalla cura alla truffa con la stessa tecnologia

Il primo volto di questa innovazione è quello più rassicurante. Per chi ha smesso di parlare, una voce artificiale costruita sul proprio timbro rappresenta qualcosa di più di un supporto tecnico. È la possibilità di tornare a esprimersi con un suono riconoscibile, che appartiene davvero a quella persona e non a un sintetizzatore anonimo. In questo senso la voce clonata diventa uno strumento per recuperare una parte della propria identità.

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Il problema è che lo stesso meccanismo funziona benissimo anche dall’altra parte della barricata. Se una voce può essere riprodotta con fedeltà, allora può essere usata per ingannare. Le truffe basate sulla riproduzione vocale sfruttano proprio la naturale tendenza a credere a ciò che si sente, soprattutto quando il suono è quello di qualcuno di familiare. Una telefonata, un messaggio audio, una richiesta urgente: basta poco perché la fiducia venga tradita da una voce che sembra autentica ma non lo è affatto.

Ed è qui che la questione smette di essere puramente tecnologica. Per molto tempo ascoltare una voce conosciuta è stato un modo semplice per capire chi si avesse davanti, o meglio dall’altro capo del telefono. Con le voci artificiali quella certezza vacilla, e con essa un’abitudine quotidiana che nessuno aveva mai pensato di mettere in discussione.

Una voce che resta anche dopo la morte

C’è poi un terzo scenario, forse il più delicato. Le voci generate artificialmente possono sopravvivere ai loro proprietari. Una persona scompare, ma il suo timbro continua a esistere e a pronunciare parole nuove, frasi che in vita non ha mai detto. Per qualcuno può essere una forma di conforto, per altri un’idea che mette a disagio.

Questa possibilità solleva interrogativi molto concreti sul consenso. Chi decide cosa può dire una voce quando la persona a cui apparteneva non c’è più? Chi ha il diritto di usarla, e per quali scopi? Le stesse domande valgono anche per chi è ancora in vita, perché una volta che un timbro viene replicato diventa difficile stabilire dove finisca l’uso legittimo e dove cominci l’abuso.

Al centro di tutto c’è il tema del controllo. La voce è sempre stata qualcosa di profondamente personale, legato al corpo e alla presenza fisica. Con la clonazione vocale si trasforma in un dato che può essere copiato, modificato e riutilizzato lontano dalla persona che l’ha generato. Restituire la parola a chi l’ha perduta, ingannare qualcuno con una richiesta falsa, far parlare chi non c’è più: sono tre usi della stessa tecnologia, ed è proprio questa convivenza a sollevare questioni di fiducia, consenso e controllo su chi possiede davvero una voce sintetica e su cosa le sia permesso dire.

Fonte: TecnoAndroid