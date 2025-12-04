Lyca Mobile le offerte portabilità: 150GB e due mesi gratis per chi cambia operatore

Lyca Mobile introduce una delle sue promozioni più aggressive degli ultimi mesi, pensata per chi decide di trasferire il proprio numero da un altro operatore. Il piano, attivabile esclusivamente in portabilità, mette sul tavolo 150GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati, insieme a un incentivo non trascurabile, ovvero che i primi due rinnovi sono completamente gratuiti.

Il costo da sostenere è infatti solo quello iniziale, pari a 5,99€, mentre per 60 giorni l’utente potrà utilizzare l’offerta senza ulteriori addebiti. Il suo funzionamento è piuttosto lineare. La SIM viene attivata subito dopo la registrazione e il piano diventa operativo non appena la portabilità viene confermata, anche se nel frattempo l’utente può utilizzare un numero temporaneo dedicato. Una volta attiva, l’offerta resta valida per 30 giorni e si rinnova automaticamente a costo pieno dopo il periodo promozionale. Chi non ha credito sufficiente per il rinnovo ha 90 giorni per regolarizzare la posizione, evitando la perdita del piano.

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Lyca Mobile punta su 5G, VoLTE e regole d’uso trasparenti

Il piano portabilità da 150GB rappresenta anche un’occasione per evidenziare i miglioramenti infrastrutturali messi in campo da Lyca Mobile, che ora permette di navigare in 5G a patto di possedere uno smartphone compatibile e trovarsi sotto copertura della rete partner.

L’operatore supporta poi il VoLTE, rendendo possibile effettuare chiamate in alta qualità tramite rete 4G sui dispositivi abilitati. Dal punto di vista regolamentare, restano e la classica politica di roaming, che in Europa mette a disposizione una quota dedicata di traffico dati, in questo caso 8GB. Lyca Mobile sottolinea che tutte le transazioni effettuate sul sito, compresi i rinnovi, devono avvenire tramite carte di debito o credito valide, evitando sistemi di pagamento alternativi.

L’azienda si riserva anche la possibilità di modificare o ritirare l’offerta con un preavviso ritenuto adeguato, una prassi comune nel mercato mobile. Insomma, tale iniziativa, grazie alla combinazione di bonus iniziale, ampia dotazione dati e copertura 5G, rappresenta una proposta particolarmente competitiva per chi desidera cambiare operatore mantenendo costi contenuti e una buona flessibilità di utilizzo.