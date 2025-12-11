Lyca Mobile lancia la promo da 5,99€ con 150 giga in 5G e 2 mesi omaggio

La nuova offerta di Lyca Mobile si inserisce nella fascia delle tariffe economiche con l’obiettivo di garantire una quantità di dati elevata a un prezzo ridotto. Per quanto riguarda la struttura, la promo propone minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati e 150 giga al mese con accesso gratuito al 5G, mantenendo il costo fisso di 5,99 euro per sempre.

La combinazione tra una soglia dati ampia e la presenza del 5G senza costi aggiuntivi permette di utilizzare applicazioni, social, video e servizi online con continuità, rendendo la proposta adatta sia a un uso quotidiano leggero sia a un consumo più intenso. L’impostazione segue la filosofia tipica del gestore: massima chiarezza, nessun costo nascosto e un prezzo che rimane identico nel tempo.

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Un elemento rilevante riguarda l’assenza di limitazioni sulla provenienza. La promo può essere attivata da chiunque, indipendentemente dall’operatore attuale. Una scelta che semplifica l’ingresso e amplia la platea potenziale, dal cliente abituale dei gestori virtuali a chi arriva da operatori tradizionali.

Due mesi omaggio e una procedura di attivazione snella

Per quanto concerne il vantaggio iniziale, Lyca Mobile include due mesi omaggio a chi attiva l’offerta. Si tratta di un incentivo significativo per una tariffa in questa fascia di prezzo, che permette di testare la qualità della rete e l’effettiva gestione dei 150 giga senza sostenere costi nei primi rinnovi. L’iniziativa si inserisce nella strategia del gestore di facilitare la migrazione verso i propri servizi, offrendo un bonus immediato e facilmente comprensibile.

L’attivazione della promo segue il percorso semplificato previsto da Lyca Mobile: non sono richieste condizioni particolari e la linea può essere attivata indifferentemente con portabilità del numero o con nuovo numero, lasciando libertà totale a chi aderisce.

Nel complesso, la proposta da 5,99 euro mensili si posiziona come una delle soluzioni più competitive nel panorama delle offerte economiche, forte dei 150 giga in 5G, del prezzo stabile e dei due mesi gratuiti inclusi.