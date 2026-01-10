LOPKIN: il giardino intelligente che si gestisce da solo

La vera novità dei robot tagliaerba non riguarda solo la potenza o il silenzio. Il futuro passa dalla capacità di capire l’ambiente e adattarsi. LOPKIN punta proprio su questa visione, trasformando il taglio dell’erba in un processo intelligente. Il sistema Smart Lawn Steward analizza luce, clima e stagioni. Il comportamento del robot cambia in base alle condizioni reali del prato. Altezza di taglio, velocità e frequenza vengono regolate automaticamente.

L’obiettivo è preservare la salute del manto erboso. Un prato stressato cresce peggio e resiste meno. L’azienda integra modelli di intelligenza artificiale con principi di orticoltura. Il risultato è una gestione più equilibrata e meno invasiva. Il tagliaerba non esegue solo ordini, ma interpreta il contesto. Questo riduce l’intervento umano e migliora la resa nel tempo. La promessa è quella di un dispositivo che lavora in autonomia reale. Non solo programmabile, ma capace di decidere. Resta ora da verificare l’efficacia nell’uso quotidiano. Il mercato dei robot da giardino è sempre più competitivo. La differenza si gioca sulla continuità del lavoro. Un robot fermo è un problema per l’utente. Proprio da qui nasce la filosofia del nuovo marchio.

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LOPKIN debutta al CES con un robot che non si arrende

Il debutto ufficiale di LOPKIN è avvenuto al CES 2026 di Las Vegas. L’azienda ha presentato la nuova E Series, dedicata alla cura del giardino. Il punto critico affrontato è uno dei più comuni. Molti robot tagliaerba restano bloccati su terreni irregolari. Buche, avvallamenti e piccoli gradini interrompono il lavoro. LOPKIN ha scelto una soluzione meccanica inedita. Il sistema TerraXcape combina sensori e bracci retrattili. Quando le ruote perdono trazione, i bracci entrano in azione. Forniscono appoggio e coordinano i movimenti di recupero. Il robot riesce così a liberarsi da solo. Secondo l’azienda supera depressioni profonde quindici centimetri. Può affrontare ostacoli alti fino a otto centimetri. Una volta ristabilita la stabilità, il lavoro riprende. Tutto avviene senza intervento umano.

Questo approccio punta a una vera autonomia operativa. Il proprietario non deve più soccorrere il robot. È un dettaglio semplice, ma molto richiesto. LOPKIN entra così in un mercato affollato con una proposta concreta. Restano ignoti tempi di commercializzazione e prezzi. L’azienda non ha ancora comunicato i mercati di arrivo. Le promesse sono ambiziose e attirano attenzione. Ora sarà il prato a dare il verdetto finale.