L’offerta Very da 200 Giga a 4,99 euro conquista il 2026

Con l’inizio del 2026, Very torna a farsi notare nel mercato delle offerte low cost con una proposta pensata per attrarre utenti attenti al prezzo ma anche alle prestazioni. La campagna winback, rivolta in particolare ad alcuni ex clienti WindTre che avevano dato il consenso commerciale, prevede 200 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 4,99 euro al mese, con due mesi di ricarica in omaggio. Un’offerta che, rispetto alle versioni precedenti, guadagna un vantaggio concreto grazie al raddoppio del bonus iniziale, rendendo ancora più conveniente il passaggio.

Dal punto di vista pratico, l’attivazione risulta semplice. SIM ed eSIM sono gratuite e non è previsto alcun costo di attivazione, sia online sia nei negozi fisici. Il meccanismo dei due mesi omaggio funziona tramite una ricarica automatica accreditata una volta attiva la linea, che copre i rinnovi successivi e permette all’utente di utilizzare il servizio per un periodo iniziale senza ulteriori esborsi. A rendere l’offerta ancora più interessante è la presenza del 5G Full Speed incluso, senza costi extra, una caratteristica che solitamente viene proposta solo su piani con canoni più elevati.

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Ciò significa poter navigare fino alle velocità massime consentite dalla rete WindTre, a patto di avere uno smartphone compatibile e trovarsi in un’area coperta. Very, in questo modo, punta a posizionarsi come alternativa concreta ai grandi operatori, offrendo un pacchetto completo che combina prezzo aggressivo, traffico dati abbondante e tecnologie di rete avanzate, elementi sempre più richiesti da chi utilizza lo smartphone come strumento principale per lavoro, intrattenimento e comunicazione quotidiana.

Very e i dettagli che fanno la differenza: roaming, rinnovi e servizi inclusi

Oltre al prezzo, Very costruisce il valore dell’offerta anche attraverso una serie di servizi inclusi che migliorano l’esperienza complessiva. Hotspot, Ti ho Cercato, RingMe e blocco automatico dei servizi premium sono attivi senza costi aggiuntivi, offrendo maggiore controllo sulle spese e sulla gestione della linea. Il rinnovo avviene tramite credito residuo, con la possibilità di attivare la ricarica automatica gratuita, una soluzione utile per evitare interruzioni del servizio.

Sul fronte del roaming europeo, l’offerta consente di utilizzare minuti e SMS senza sovrapprezzo, mentre per i dati è previsto un tetto mensile che per il 2026 si attesta intorno ai 7,5 Giga, in linea con la normativa europea. Superata la soglia, entra in gioco una tariffazione a consumo, elemento da tenere in considerazione per chi viaggia spesso. Interessante anche la gestione dell’identificazione. Oltre alla classica videoidentificazione, è possibile completare l’attivazione tramite SPID o CIE, riducendo i tempi di attesa e semplificando la procedura.

Dal punto di vista strategico, Very conferma la promessa del “prezzo per sempre”, un impegno che negli anni ha contribuito a costruire fiducia tra i clienti, soprattutto in un mercato caratterizzato da rimodulazioni frequenti. L’integrazione con la rete WindTre garantisce poi una copertura ampia e prestazioni stabili, sia in 4G sia in 5G.