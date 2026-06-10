LLM Checker, lo strumento che ti dice quale AI gira sul tuo PC

Capire quale modello di intelligenza artificiale possa girare davvero sul proprio computer è il problema che LLM Checker prova a risolvere, e lo fa in modo piuttosto diretto. Eseguire l’AI in locale, ormai, è una possibilità concreta per tantissimi utenti. Il vero ostacolo arriva dopo: scegliere il modello giusto per il proprio hardware resta un’operazione tutt’altro che immediata, anche per chi smanetta abitualmente.

La diffusione degli LLM open source e di strumenti come Ollama ha sicuramente abbassato la soglia d’ingresso. Però restano in gioco variabili pesanti, dalla GPU alla RAM disponibile, passando per le tecniche di quantizzazione, che rendono difficile prevedere cosa funzionerà davvero su una determinata macchina. È qui che entra in scena questa utilità a riga di comando, pensata per analizzare in automatico il sistema e suggerire i modelli compatibili.

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Come lavora sull’hardware e seleziona i modelli

Il software è sviluppato in JavaScript e ha bisogno di Node.js 16 o versioni successive. Appena avviato, fa una scansione completa del sistema: individua CPU, GPU, memoria disponibile e i backend di accelerazione supportati. Copre praticamente tutto il panorama attuale, dai chip Apple Silicon alle schede NVIDIA con CUDA, dalle soluzioni AMD con ROCm fino alle Intel Arc.

La parte interessante è che il motore interno non si limita a controllare se un modello riesce ad avviarsi. Valuta la compatibilità su più fronti: qualità delle risposte, velocità di inferenza, adeguatezza rispetto all’uso che se ne vuole fare e capacità di gestire finestre di contesto estese. Chi cerca un modello per scrivere codice riceverà consigli diversi rispetto a chi punta a un assistente più generalista. Il catalogo integrato, costruito su SQLite e sincronizzato con Ollama, raccoglie oltre 200 modelli aggiornabili direttamente dai repository ufficiali.

L’installazione passa da npm. Nei test documentati il software ha funzionato senza intoppi anche dentro WSL con Ubuntu su Windows, oltre che su ambienti Linux nativi e su macOS.

L’integrazione con Ollama e l’utilità sul campo

Il punto forte di tutto questo è proprio la stretta integrazione con Ollama. Quando un modello consigliato non è già presente sul sistema, lo strumento fornisce direttamente il comando per scaricarlo. Niente più giri tra cataloghi esterni o verifiche manuali delle versioni disponibili: tutto in un colpo solo.

Durante l’esecuzione vengono mostrate metriche operative in tempo reale, come la velocità espressa in token al secondo e gli indicatori di affidabilità delle risposte. Questo consente di mettere a confronto modelli diversi sulla stessa macchina e capire se un eventuale upgrade hardware porterebbe vantaggi concreti oppure no.

In una prova pratica con un prompt per generare codice Python, lo strumento ha individuato le dipendenze mancanti, guidato l’installazione di llama2:7b e Codellama, e alla fine ha prodotto il codice richiesto con un livello di confidenza più alto rispetto ai tentativi precedenti.

Cosa non aspettarsi e dove conviene usarlo

Va detto chiaramente: LLM Checker non sostituisce gli strumenti di benchmarking scientifico e non si addentra in valutazioni approfondite delle prestazioni. La sua natura è più pratica, operativa, e punta a ridurre il tempo necessario per trovare una configurazione compatibile e funzionante.

Risulta particolarmente comodo negli ambienti di sviluppo, nei laboratori di ricerca e sulle workstation personali, insomma ovunque si testino spesso nuove release. Con centinaia di modelli a disposizione, trasformare dati hardware complicati in indicazioni subito sfruttabili rappresenta un vantaggio reale per chi vuole mettere al lavoro l’AI locale senza perdere ore in configurazioni manuali.