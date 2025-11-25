Liquid Glass si affina: cosa aspettarsi da iOS 27 e dalle novità AI

Chi ha installato iOS 26 lo ha capito fin dai primi minuti: Apple questa volta non si è limitata a qualche ritocco, ha proprio scosso le fondamenta dell’esperienza iPhone. Il nuovo stile Liquid Glass, con tutte quelle superfici che sembrano respirare come vetro in movimento, ha diviso parecchio. Alcuni lo trovano affascinante, altri un po’ troppo “presente”, quasi invadente. Nel frattempo, però, la grande promessa di Apple Intelligence continua a farsi attendere: tanta curiosità, ma ancora pochi effetti concreti nella vita di tutti i giorni.

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Apple prende fiato: iOS 27 rafforza il sistema e lavora dietro le quinte

Ed è qui che entra in scena iOS 27. O meglio: la domanda che tutti si fanno è se sarà l’anno della famosa “rivoluzione”, quel momento in cui l’AI di Apple diventerà davvero protagonista. Secondo Mark Gurman, invece, la risposta è molto più tranquilla, quasi in contrasto con l’immagine di un’azienda che ogni anno aggiunge nuove funzioni come fossero tasselli di un mosaico infinito. Gurman parla apertamente di un ritorno alla filosofia Snow Leopard: quell’aggiornamento del 2009 che non aveva puntato a stupire, ma a rendere tutto più solido, veloce e affidabile.

L’idea che circola a Cupertino, stando alle sue fonti, è proprio questa: dopo lo scossone di iOS 26, serve un anno con i piedi ben piantati a terra. Non un passo indietro, ma un momento in cui si rimettono in ordine tutte le stanze della casa, si riscrive ciò che non funziona più bene, si eliminano i codici che pesano e si rinforzano le fondamenta. La priorità non è sorprendere, ma far sì che ogni gesto sia più fluido, che ogni funzione risponda immediatamente, che l’intero sistema diventi una base stabile per ciò che verrà, dall’ipotetico iPhone pieghevole alla possibile espansione nel mondo della robotica domestica.

Un anno “di manutenzione”, però, non significa noia assoluta. Snow Leopard, alla fine, aveva preparato il terreno per cambiamenti enormi senza farli vedere troppo. Lo stesso potrebbe accadere con iOS 27: qualche ritocco al Liquid Glass, piccole rifiniture qua e là e, soprattutto, un lavoro dietro le quinte sull’intelligenza artificiale. Siri dovrebbe ricevere una spinta importante già con iOS 26.4, ma la generazione successiva potrebbe iniziare a integrare tecnologie più mature, come un agente dedicato alla salute collegato a Health+ o le fondamenta del progetto interno Veritas, quel chatbot che Apple usa per sperimentare e capire fin dove può spingersi.

Niente fuochi d’artificio, quindi, ma un cantiere aperto che potrebbe rivelarsi fondamentale per tutto ciò che arriverà dopo. E spesso, nella storia di Apple, sono proprio gli anni più “silenziosi” quelli che preparano le sorprese più grandi.