Lidl Parkside: motosega a batteria a 49 euro dal 29 ottobre

Chi ha in mente qualche lavoretto in casa o in giardino farebbe bene a segnare una data sul calendario. Da giovedì 29 ottobre 2026 il nuovo volantino Lidl riporta sugli scaffali gli utensili Parkside, con una proposta concentrata soprattutto sugli attrezzi a batteria della serie X20V Team. Il pezzo forte è una motosega ricaricabile a 49 euro, ma accanto a lei compaiono trapani, smerigliatrici e accessori con prezzi d’ingresso pensati per chi vuole attrezzarsi senza svuotare il portafoglio.

Trapani, smerigliatrici e seghetti della linea X20V Team

Il prodotto più economico dell’intera selezione è il trapano avvitatore ricaricabile a 19,99 euro. Offre una coppia massima di 45 Nm e 25 livelli di regolazione, oltre a una modalità foratura capace di arrivare a 30 mm nel legno e 13 mm nel metallo. Come specificato nel volantino, viene venduto senza batteria e senza caricabatterie.

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Per chi lavora prevalentemente il metallo c’è la smerigliatrice angolare ricaricabile a 24,99 euro. Monta un disco da 125 mm, raggiunge gli 11.000 giri al minuto e arriva con il disco da taglio per metallo già installato. Anche qui la batteria e il relativo caricatore vanno acquistati a parte.

Salendo un po’ con la spesa si trovano i modelli più versatili. L’avvitatore a cricco ricaricabile costa 29,99 euro e tocca i 60 Nm di coppia massima. Allo stesso prezzo è disponibile il seghetto ricaricabile, che con la lama adatta taglia fino a 100 mm nel legno e 20 mm sia nella plastica sia nell’acciaio non legato. Completa il gruppo la livellatrice per piastrelle a 39,99 euro, con una forza di tenuta massima di 35 kg e una pratica valigetta compresa nella confezione.

La motosega a 49 euro e gli altri prodotti in arrivo

L’articolo più atteso resta comunque la motosega Parkside ricaricabile a 49 euro. È pensata per tronchi e rami con un diametro massimo di 15 cm, garantisce una lunghezza di taglio fino a 23 cm e fa scorrere la catena a una velocità di 10 m/s. Nella scatola sono presenti la fodera di protezione e 270 ml di olio per la catena, mentre batteria e caricabatterie non sono inclusi.

Sul fronte degli accessori il volantino propone due kit distinti. Quello dedicato alla smerigliatrice costa 3,49 euro, quello per il trapano 5,99 euro. Per chi passa molto tempo in garage o in cantiere arrivano poi una torcia LED ricaricabile a 6,99 euro e una lampada LED con morsetto a 29,99 euro, che all’occorrenza funziona anche da powerbank grazie alla porta USB.

Quando partono le offerte e cosa controllare prima dell’acquisto

Le offerte Parkside del nuovo volantino Lidl partono giovedì 29 ottobre 2026 e restano valide fino a esaurimento scorte. C’è però un aspetto da tenere presente prima di passare alla cassa. Buona parte degli utensili X20V Team viene venduta senza batteria e senza caricabatterie, quindi conviene verificare sul volantino e direttamente in negozio cosa contiene ogni confezione. In questo modo si evita di tornare a casa con un attrezzo che non si può ancora utilizzare.

Per chi segue da vicino le iniziative della catena, un secondo giro di promozioni Lidl prenderà il via lunedì 2 novembre.

Fonte: TecnoAndroid