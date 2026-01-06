LG OLED 2026: debutta l’RGB Tandem su G6, W6 e parte della serie C6

Al CES 2026 di Las Vegas, LG ha presentato la nuova gamma OLED 2026 serie 6, chiarendo fin da subito che si tratta di una denominazione nuova e non legata ai modelli di dieci anni fa. Al vertice dell’offerta tornano due nomi storici: la serie Gallery G6 e la Wallpaper W6, affiancate da una gamma C6 più articolata rispetto al passato.

Serie G6 e W6: OLED RGB Tandem di seconda generazione

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La G6 resta il riferimento assoluto della lineup. È prevista in tagli da 48 a 97 pollici, ma solo i modelli da 55 a 83 pollici adottano il nuovo pannello Primary RGB Tandem di seconda generazione, che LG definisce Hyper Radiant Color Technology. Secondo quanto dichiarato, il picco di luminosità cresce di circa il 20% rispetto alla G5 del 2025, con valori che potrebbero arrivare intorno ai 3000 nit in HDR calibrato.

Il pannello 4K supporta refresh-rate fino a 165 Hz e introduce una gestione dei riflessi molto migliorata, dimezzata rispetto alla generazione precedente, senza rinunciare al classico nero profondo degli OLED LG.

La stessa tecnologia viene adottata anche sulla W6, che segna il ritorno della serie super sottile con collegamento wireless tramite Zero Connect Box. In questo caso le diagonali sono limitate a 77 e 83 pollici.

Processore, gaming e sistema operativo

Sia G6 sia W6 integrano il nuovo Alpha 11 Gen3, con doppio engine dedicato all’intelligenza artificiale. Le connessioni HDMI 2.1 supportano VRR, Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium. Il sistema operativo è webOS 26, che introduce la sezione Gallery+ e funzioni basate su Google Gemini. Sul fronte gaming, Nvidia GeForce Nowarriva fino al 4K a 120 Hz.

La nuova articolazione della serie C6

Nel 2026 la C6 si divide in tre varianti. La C6H, disponibile da 77 e 83 pollici, utilizza pannelli RGB Tandem e processore Alpha 11 Gen3, con prestazioni inferiori rispetto a G6 e W6. La C6 “classica” resta basata su OLED WRGB, con refresh fino a 144 Hz e processore Alpha 9 Gen8, in tagli da 42 a 83 pollici. A queste si aggiunge la CS6, prevista da 55 e 65 pollici, ancora senza dettagli completi.

Serie B6 alla base della gamma

Chiude l’offerta la B6, con pannelli OLED 4K fino a 120 Hz, luminosità HDR più contenuta e processore Alpha 8 Gen3. È prevista anche una B6E, ma al momento LG non ha fornito specifiche.