Lexus LFA Concept, l’auto sportiva BEV secondo TOYOTA

La presentazione ufficiale delle nuove TOYOTA GAZOO Racing GR GT e GR GT3 è stata accompagnata anche dal lancio della Lexus LFA Concept. Le tre vetture sono state sviluppate in contemporanea avendo come metro di paragone la Toyota 2000GT e della Lexus LFA, due capisaldi del mondo automotive giapponese e mondiale.

Il team di sviluppo coordinato direttamente da Akio Toyoda, Presidente di Toyota Motor Corporation (TMC), ha voluto superare ogni aspettativa nel creare vetture che incarnassero l’emblema della sportività e delle prestazioni. Delle versioni messe a punto dal Team Gazoo Racing abbiamo parlato nel nostro approfondimento dedicato mentre in questo articolo ci dedicheremo alla Lexus LFA Concept.

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La vettura nasce come una vera auto sportiva elettrica (BEV) che sia in grado di superare le aspettative dei clienti. Gli ingegneri hanno tratto ispirazione dallo spirito della LFA per creare una vettura in grado di unire stile e prestazioni in modo equilibrato.

TOYOTA ha presentato la Lexus LFA Concept, una vettura ad alte prestazioni alimentata a batteria che unisce stile, performance e piacere di guida

Attraverso il telaio in alluminio è possibile ottenere un’elevata resistenza e rigidità strutturale, consentendo al pilota di godersi appieno l’esperienza di guida. Lo stile deriva dalle sorelle GT GT e GR GT3 ma il tutto evoluto per permettere alla Lexus LFA Concept di essere una vera e propria vettura elettrica ad alte prestazioni.

È importante sottolineare il lavoro di ricerca aerodinamica per poter raggiungere i valori attesi attraverso forme che potessero incarnare una bellezza scultorea. L’armonia tra funzione e bellezza del design è un aspetto che è stato preso fortemente in considerazione per portare le sensazioni alla guida oltre ogni aspettativa.

Purtroppo, le uniche informazioni certe svelate da Toyota riguardano le dimensioni. La vettura misura 4,690 mm di lunghezza per 2,040 mm di larghezza con una altezza di 1,195 mm e un passo di 2,725 mm. Non sono stati svelati ulteriori dettagli tecnici sulla vettura e sulle sue prestazioni.