Leapmotor cresce ancora: novembre diventa il mese più forte in Italia

Leapmotor continua a rafforzare la propria presenza in Italia e il mese di novembre 2025 lo conferma in modo netto. Nonostante il marchio sia arrivato nel nostro Paese poco più di un anno fa, ha già dimostrato di potersi ritagliare uno spazio considerevole nel mercato delle auto elettriche. A contribuire a questo risultato ci sono sicuramente gli incentivi 2025. Questi ultimi hanno sostenuto l’intero settore, ma la crescita costante del marchio è evidente mese dopo mese.

A tal proposito, Federico Scopelliti, Country Manager di Leapmotor Italia, ha sottolineato come questo traguardo rappresenti un passaggio importante per una realtà giovane che ha saputo costruire rapidamente una base solida di clienti interessati alla mobilità elettrica.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Leapmotor: modelli protagonisti e risultati importanti anche nel lungo periodo

Nel dettaglio, secondo i dati Dataforce, a novembre Leapmotor ha registrato oltre 2.211 immatricolazioni, raggiungendo l’1,8% della quota del mercato totale e il 3% di quello dei privati. Si tratta di valori che fino a pochi mesi fa sembravano lontani per un marchio emergente. Ma confermano la capacità dell’azienda di sfruttare un momento favorevole e di proporre modelli che rispondono alle esigenze di chi si avvicina all’elettrico.

A portare avanti questo mese record è stata la Leapmotor T03, che si è confermata come una delle citycar elettriche più apprezzate. A novembre è infatti risultata la seconda elettrica più venduta in Italia, merito del prezzo competitivo e della sua natura che si adatta bene ai contesti urbani. Anche la LeapmotorB10, introdotta di recente sul mercato, ha mostrato subito il suo potenziale. Nel canale privati ha raggiunto il primo posto tra i C SUV elettrici e il secondo posto nel segmento generale dei C SUV a batteria, ottenendo una quota del 10,4%. Questi numeri dimostrano come il pubblico italiano stia iniziando a riconoscere e ad apprezzare il marchio.

Non da meno è la C10, che nel settore dei D SUV elettrici ha conquistato la seconda posizione tra i privati con una quota del 18,1%. Complessivamente, guardando al periodo gennaio-novembre 2025, l’azienda ha raggiunto il 5,6% della quota di mercato tra le auto elettriche, un dato notevole considerando la concorrenza e le dimensioni ancora ridotte del brand. La T03 resta la protagonista anche nell’arco dell’intero anno, posizionandosi al secondo posto tra le citycar elettriche con una quota del 27,9%. Il mese record di novembre rappresenta quindi un punto di svolta per l’ azienda tutta.