Le red geyser alimentano buchi neri e tengono spente galassie gigantesche

Nelle profondità di alcune galassie apparentemente tranquille, il gas non resta immobile come si pensava. Le osservazioni più recenti mostrano movimenti lenti e ordinati verso il centro galattico. Questo materiale freddo scorre con regolarità sorprendente e raggiunge il buco nero centrale. Stiamo parlando del fenomeno delle red geyser. La velocità misurata è modesta, lontana da cadute violente previste dalla sola gravità. Proprio questa lentezza indica un meccanismo stabile e duraturo nel tempo. Il gas appare più disciplinato delle stelle circostanti, un dettaglio che ha colpito gli studiosi.

In circa un terzo dei casi osservati emergono anche emissioni radio dal nucleo. Questo segnale rivela un buco nero attivo, alimentato senza esplosioni improvvise. Dove il segnale radio è presente, la quantità di gas in ingresso risulta maggiore. Le interazioni con galassie vicine aumentano ulteriormente questo flusso silenzioso. Piccoli incontri cosmici forniscono rifornimenti continui, evitando collisioni distruttive. Il risultato è un equilibrio delicato che mantiene il nucleo attivo. Allo stesso tempo, la formazione di nuove stelle resta bloccata per miliardi di anni.

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Le red geyser e l’enigma delle stelle mancate

Da tempo l’astrofisica cerca di capire perché molte grandi galassie abbiano smesso di creare stelle. Il paradosso nasce dalla presenza di enormi riserve di gas inutilizzato. Tra le possibili risposte emergono come scritto pocanzi le rare galassie chiamate red geyser. Rappresentano una piccola frazione dei sistemi vicini e inattivi. Sono state riconosciute grazie a mappe dettagliate di stelle e gas interni. La loro firma principale è costituita da deboli getti di gas ionizzato. Questi getti suggeriscono l’azione costante di un buco nero supermassiccio.

Un nuovo studio ha però spostato l’attenzione sul gas freddo e neutro. Questo componente è difficile da osservare, ma fondamentale per comprendere il fenomeno. Analizzando oltre cento red geyser, i ricercatori hanno individuato flussi coerenti verso il centro. La linea del sodio ha permesso di tracciare gas a temperature molto basse. I dati indicano un’alimentazione continua del buco nero, senza shock violenti. Questa attività sembra sufficiente a riscaldare l’ambiente circostante. Il calore impedisce al gas di collassare e formare nuove stelle. Così le galassie restano rosse, vecchie e silenziose. Le red geyser offrono quindi una chiave preziosa per risolvere un mistero cosmico. Comprendere questi sistemi aiuta a spiegare l’evoluzione dell’universo vicino.