Lara Croft torna con due progetti tra nostalgia e nuova saga

Se c’è un nome che fa subito pensare a scalate, rovine antiche e salti nel vuoto con un paio di pistole, quello è solo uno: Lara Croft. Ebbene, tenetevi forte, perché la nostra archeologa preferita sta per tornare, e non lo fa in sordina. Amazon Games ha tirato fuori dal cilindro non uno, ma ben due nuovi capitoli della saga Tomb Raider. L’annuncio, arrivato come un tesoro inaspettato durante i The Game Awards, ha fatto esplodere di gioia i fan di tutto il mondo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Amazon rilancia Tomb Raider con due nuovi giochi per Lara Croft

Il bello è che dietro il progetto c’è il team giusto: Crystal Dynamics, lo studio che ha saputo far evolvere Lara da icona poligonale degli anni Novanta a simbolo di avventura moderna, forte e tridimensionale.

Il primo appuntamento è con la nostalgia, ma non in modo pigro. Si chiama Tomb Raider: Legacy of Atlantis, e promette di essere una lettera d’amore al gioco originale del 1996. Attenzione: non è il solito remake in alta definizione che ti fa solo sentire vecchio. È una vera e propria reinterpretazione del classico. L’idea è di rinnovare il gameplay – rendendo i controlli fluidi e i livelli dinamici – ma di mantenere intatto lo spirito di quei viaggi esotici e insidiosi alla ricerca dei frammenti dello Scion. Il team, supportato da Flying Wild Hog, vuole ricreare l’equilibrio magico tra esplorazione meticolosa, enigmi da far fumare il cervello, trappole mortali e un pizzico di azione adrenalinica. L’uscita è fissata per il 2026, quindi abbiamo giusto il tempo di rispolverare i nostri vecchi walk-through.

Ma Lara non guarda solo al passato. Un anno dopo, nel 2027, arriverà Tomb Raider: Catalyst, il titolo che la proietta dritta nel futuro. Dimenticate le mappe ristrette: questo capitolo, sviluppato interamente da Crystal Dynamics, promette di offrirci gli ambienti più vasti mai visti nella serie. L’ambientazione è affascinante – il nord dell’India – e la storia si ricollegherà alle trame avvincenti della trilogia più recente, introducendo forze misteriose e segreti che sembrano emergere da un passato mai sopito. Il tutto sarà reso visivamente spettacolare grazie all’utilizzo di Unreal Engine 5. Preparatevi a una grafica pazzesca, con illuminazioni iper-dettagliate e scenari mozzafiato che renderanno l’esperienza più immersiva che mai.

Tomb Raider raddoppia: Crystal Dynamics tra remake e next-gen

C’è anche una nota interessante sul lato casting: a dare la voce a Lara nei prossimi giochi sarà Alix Wilton Regan, mentre in Italia si mormora che potremmo riascoltare l’iconica Benedetta Ponticelli. Come ha spiegato Christoph Hartmann di Amazon Game Studios, questi due progetti sono come due facce della stessa medaglia: da una parte si onorano le radici e la leggenda, dall’altra si spinge forte verso nuove direzioni narrative e ludiche.

In sostanza, Lara Croft sta per entrare in una nuova, entusiasmante era. Che tu sia un nostalgico del ’96 che ricorda a memoria ogni masso, o un giocatore che ha amato le sue avventure più recenti, avrai il tuo appuntamento. Il ritorno alle origini e l’avventura futuristica si affiancano per garantire che la nostra archeologa preferita non smetta mai di sorprendere e, soprattutto, di reinventarsi.