Project Pantheon, la memoria AI di Windows 11 che sfida Recall

Microsoft sta mettendo alla prova su Windows 11 una nuova applicazione chiamata Project Pantheon, pensata come una specie di memoria digitale personale da interrogare con l’intelligenza artificiale. Il concetto ricorda parecchio Windows Recall, con una differenza che pesa molto. Non ci sono catture periodiche dello schermo perché è l’utente a decidere quali informazioni conservare e quali lasciar perdere.

Il progetto arriva dopo le polemiche che hanno accompagnato Windows Recall, presentato nel maggio 2024 insieme ai primi Copilot+ PC. L’idea era ricostruire le attività passate grazie a screenshot e ricerca semantica, ma i dubbi sulla riservatezza dei dati avevano costretto l’azienda a rivedere le protezioni con autenticazione tramite Windows Hello, crittografia e attivazione volontaria. Pantheon è già spuntato in versione sperimentale su una pagina non pubblicizzata del Microsoft Store, senza alcun annuncio ufficiale e senza conferme su una futura distribuzione al pubblico.

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Come funziona Context Vault tra raccolte, chat e integrazioni

Durante lo sviluppo sono comparse diverse denominazioni. L’applicazione principale si chiama Context Vault, mentre Context IO indica la piattaforma che sta sotto. C’è poi Projects, nome precedente ancora presente in alcune integrazioni del sistema operativo. Lo scopo è raccogliere elementi provenienti da varie app, come un indirizzo web, un pezzo di testo, uno screenshot o un documento, e renderli di nuovo accessibili senza dover ricordare dove erano finiti.

Un archivio tradizionale obbliga ad aprire il file giusto e a collegare a mano le informazioni. Project Pantheon ribalta il procedimento perché basta formulare una domanda e l’AI va a pescare i contenuti pertinenti tra quelli salvati. Un tecnico alle prese con un guasto, per esempio, potrebbe raggruppare documentazione Microsoft, pagine GitHub, screenshot di errori e file di configurazione, per poi chiedere quali soluzioni aveva trovato o farsi preparare un riepilogo delle verifiche fatte.

L’interfaccia sperimentale mostra le sezioni Collections, Library, Chat, Token usage, Timeline e Connections. Gli elementi salvati senza indicare una raccolta finiscono in un contenitore generico, e l’app può creare da sola raccolte tematiche segnate con l’etichetta Auto. Tramite la Chat si possono chiedere l’elenco delle raccolte, il riassunto di un gruppo di informazioni o la stesura di un testo basato sui materiali archiviati, mentre il pulsante Ricordati di questo aggiunge nuovi elementi alla memoria.

L’integrazione con Windows 11 è già piuttosto stretta. Da Esplora file si può inviare un’immagine all’app con la voce Condividi, e sono supportati anche contenuti che arrivano da estensioni del browser, applicazioni compatibili, appunti di sistema, acquisizioni dello schermo, audio e video. Perfino Click to Do guadagna due comandi, Salva immagine in Projects e Salva il testo selezionato in Projects, un esempio concreto di come funzionano le App Actions.

Le differenze con Windows Recall e l’apertura a Claude e Cursor

Windows Recall scatta periodicamente catture dello schermo, le analizza e permette di ritrovare quello che era stato visualizzato. Richiede un Copilot+ PC e lavora in locale. Pantheon, almeno in questa versione, va nella direzione opposta perché la cronologia riguarda soltanto ciò che l’utente ha scelto di archiviare. Questo limita la raccolta indiscriminata di dati, però un documento mai salvato non potrà essere recuperato solo perché era passato sullo schermo qualche tempo prima.

C’è un altro aspetto rilevante. La versione sperimentale supporta anche modelli AI nel cloud e quindi non richiede per forza una NPU dedicata, anche se compatibilità hardware ed eventuali restrizioni commerciali restano ancora sconosciute. Sul fronte tecnico spicca l’integrazione con il Model Context Protocol, lo standard aperto che consente agli assistenti AI di dialogare con strumenti e sorgenti di dati, già illustrato dall’azienda di Redmond per Windows 11 nel maggio 2025.

Pantheon include infatti un server MCP attraverso cui applicazioni come Claude e Cursor possono accedere alle informazioni archiviate. Context Vault diventerebbe così una fonte di conoscenza condivisibile, senza legare l’utente all’assistente di casa Microsoft. Chi conserva specifiche e appunti di un progetto software potrebbe lasciarli consultare a un assistente di sviluppo compatibile, evitando di fornire ogni volta gli stessi materiali. Per ora Project Pantheon resta un esperimento e non una funzione annunciata per il prossimo aggiornamento di Windows 11.

Fonte: TecnoAndroid