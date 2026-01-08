La terza beta di One UI 8.5 rafforza sicurezza e stabilità sulla serie Galaxy S25

Il nuovo anno si apre con un aggiornamento significativo per gli utenti Galaxy S25. Samsung ha infatti rilasciato la terza beta di One UI 8.5. La distribuzione è partita da Corea del Sud, Germania e Regno Unito. Il firmware, identificato dalla sigla ZA3, pesa circa 1,2 gigabyte. Questo rilascio rappresenta una fase avanzata del processo di ottimizzazione.

L’azienda coreana conferma così la volontà di arrivare a una versione finale più solida. Dopo due beta rilasciate a dicembre, il ritmo di sviluppo resta sostenuto. L’attenzione principale è rivolta alla sicurezza. L’aggiornamento integra la patch del primo gennaio 2026. Un segnale chiaro dell’impegno nella protezione dei dati. Samsung punta a rafforzare la fiducia degli utenti. Il nuovo pacchetto risolve diversi problemi segnalati nelle versioni precedenti. Tra questi emerge un bug molto visibile. L’orologio nella schermata di blocco non veniva mostrato correttamente. La correzione migliora un elemento centrale dell’esperienza quotidiana. Anche la stabilità generale del sistema appare migliorata. L’obiettivo è ridurre piccoli errori accumulati nel tempo. Questa beta suggerisce una fase di rifinitura avanzata. La serie Galaxy S25 resta quindi al centro delle attenzioni. Samsung utilizza il programma beta come banco di prova reale. Il feedback degli utenti continua a guidare lo sviluppo. Il percorso verso il rilascio stabile entra in una fase cruciale.

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Con la terza beta di One UI 8.5 bug corretti, autonomia e usabilità al centro dell’update

Oltre alla sicurezza, l’aggiornamento introduce miglioramenti concreti nell’uso quotidiano. L’app Telefono è stata ottimizzata in modo mirato. In particolare è stato risolto un problema nei contatti preferiti. La gestione delle chiamate risulta ora più fluida. Anche la funzione Now Brief riceve un intervento importante. In precedenza non veniva visualizzata correttamente. Questo strumento fornisce informazioni contestuali agli utenti. Il suo corretto funzionamento è considerato strategico.

Miglioramenti evidenti arrivano anche dalla Galleria. Un rallentamento legato all’effetto Live Effect è stato eliminato. La visualizzazione e l’editing delle foto risultano più scorrevoli. Samsung ha lavorato anche sull’autonomia. L’aggiornamento riduce consumi anomali causati da alcune applicazioni. Il changelog non specifica quali app fossero coinvolte. L’effetto dovrebbe però essere una batteria più stabile. Questo aspetto è sempre molto sensibile per gli utenti. Anche piccoli dettagli grafici sono stati rivisti. Migliora la visibilità del pulsante di ricerca nei widget. Un intervento minimo ma utile per l’usabilità. Samsung dimostra attenzione anche ai particolari meno evidenti. È probabile che esistano ulteriori ottimizzazioni non dichiarate. Questo accade spesso nelle versioni beta avanzate. L’insieme delle modifiche suggerisce una maturazione dell’interfaccia. One UI 8.5 appare sempre più rifinita.