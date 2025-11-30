La prima nave a fusione nucleare è più vicina: Maritime Fusion accelera verso il 2032

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Mettere un reattore a fusione nucleare su una nave sembrava fantascienza fino a pochi anni fa, ma oggi è un progetto concreto. L’idea arriva dal Canada, dove la startup Maritime Fusion, guidata dal CEO Justin Cohen, sta lavorando al primo tokamak marino al mondo. Se tutto andrà come previsto, entro il 2032 potremmo assistere al debutto della prima imbarcazione alimentata interamente a fusione, capace di produrre energia pulita a costi sostenibili utilizzando come combustibile… l’acqua di mare.

Dalla teoria alla navigazione: il reattore Yinsen

Il primo impianto, chiamato Yinsen, avrà una potenza di circa 30 MW e un diametro di otto metri. A differenza dei prototipi terrestri, che servono principalmente come laboratori sperimentali, Yinsen sarà un reattore commerciale pronto per l’installazione a bordo di una nave. Il costo stimato del progetto è di circa 1,1 miliardi di dollari, e la sua entrata in funzione è prevista per il 2032.

Il cuore tecnologico sarà basato su cavi superconduttori HTS (High-Temperature Superconductors), realizzati internamente da Maritime Fusion utilizzando componenti provenienti dal Giappone. Questi materiali, fondamentali per confinare il plasma del tokamak, rappresentano uno dei principali avanzamenti nel campo della fusione. La startup ha anche dichiarato che venderà parte dei cavi a terzi per finanziare le fasi di sviluppo del progetto.

Perché portare la fusione in mare

Finora la fusione nucleare è stata un sogno confinato a laboratori e impianti terrestri. Tuttavia, spostare la tecnologia nel contesto marittimo apre nuovi scenari economici e ambientali. Il trasporto marittimo, infatti, è uno dei settori più difficili da decarbonizzare. Le alternative come ammoniaca e idrogeno verde offrono basse emissioni ma restano costose e complesse da gestire.

In questo contesto, la fusione potrebbe rappresentare un’alternativa immediatamente competitiva, capace di offrire autonomia illimitata, nessuna emissione diretta e un’efficienza senza precedenti. Il mare, inoltre, offre vantaggi strutturali: le navi possono ospitare sistemi di raffreddamento naturali e garantire spazi dedicati ai macchinari senza le restrizioni tipiche degli impianti terrestri.

Dalla fissione alla fusione: una rivoluzione in sicurezza

Non è la prima volta che l’energia nucleare sale a bordo. Già dagli anni ’50, i reattori a fissione alimentano sottomarini e portaerei, offrendo anni di autonomia senza rifornimento. Tuttavia, la fissione presenta limiti ben noti: rischi di meltdown, scorie radioattive e complesse procedure di smaltimento. La fusione, al contrario, non produce scorie pericolose e non comporta rischio di reazioni a catena fuori controllo. Si tratta di una tecnologia intrinsecamente sicura, che genera energia fondendo isotopi leggeri, come il deuterio e il trizio, presenti in abbondanza nell’acqua marina. Un combustibile quasi inesauribile che, almeno in teoria, potrebbe garantire energia pulita per secoli.