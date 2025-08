Idrogeno verde: svolta arriva dalla Cina con un materiale low-cost

Parlare di idrogeno verde è un po’ come parlare di una grande promessa ancora tutta da mantenere. Sulla carta è perfetto: pulito, potente, potenzialmente infinito. Ma poi, quando si scende nel concreto, ci si scontra con un sacco di complicazioni. Produrlo davvero in modo sostenibile ed economico è tutt’altro che semplice. Ci vogliono tecnologie avanzate, materiali specifici, un sacco di energia elettrica… insomma, non proprio una passeggiata.

CZTS e acqua di mare: così si avvicina l’idrogeno davvero sostenibile

Eppure, qualcosa sembra essersi mosso — e per una volta non solo nei laboratori dei soliti big della tecnologia. In Cina, un gruppo di ricercatori ha fatto un passo avanti piuttosto notevole. Hanno lavorato su un materiale che chi segue il tema conosce bene, anche se il nome sembra uno scioglilingua: CZTS, cioè solfuro di rame, zinco e stagno. Non proprio glamour, ma molto promettente. È composto da elementi comuni, quindi non costa una fortuna e non richiede estrazioni devastanti per l’ambiente.

Il problema, fino a ieri, era che funzionava sì, ma poco. L’efficienza energetica rimaneva sotto l’8%, ed è difficile prendere sul serio una tecnologia se non riesce a superare certi numeri. Ma con un’idea tutto sommato semplice — controllare meglio come crescono i cristalli del materiale — hanno sistemato le cose. Hanno dato ordine là dove prima c’era un po’ di caos, riducendo i difetti e facendo durare più a lungo le cariche generate dalla luce solare.

Risultato? Hanno superato la soglia psicologica del 9% di efficienza. Un bel salto, che fa la differenza. Non solo: il sistema funziona anche con acqua di mare. E questo significa che, in teoria, potremmo arrivare a produrre idrogeno verde direttamente dagli oceani. Non domani, ma la strada si sta aprendo.

Ora la palla passa all’industria, perché questa scoperta è compatibile con metodi produttivi già esistenti. È uno di quei casi in cui la ricerca non si chiude in laboratorio, ma bussa alla porta del mondo reale e chiede di entrare. E forse stavolta le risponderanno.