La nuova SC01 verrà prodotta in Italia per il mercato europeo

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Nuova elettrica SC01: ecco i dettagli emersi

La SC01 nasce da un’idea semplice solo in apparenza: togliere il superfluo per rimettere al centro ciò che davvero conta quando si parla di una sportiva. È da qui che prende forma tale elettrica sviluppata dalla startup Tianjin Gongjiangpai Auto Technology e prodotta da JMEV. Una vettura destinata ad arrivare in Europa in una serie limitata di mille esemplari assemblati in Italia. È caratterizzata da proporzioni compatte, postura bassa e un linguaggio decisamente moderno. Potenza, efficienza, velocità diventano concetti chiave che si traducono in forme, superfici e volumi. Le superfici sono tese, pulite, quasi rigorose, e ogni scelta sembra conseguenza diretta di una necessità tecnica. Anche elementi come i fanali posteriori integrati nelle prese d’aria, trovano una loro logica osservando il lavoro sui flussi e la gestione della pressione nella parte posteriore.

Nuova elettrica SC01: ecco i dettagli emersi

Lo stesso equilibrio emerge quando si passa alle prestazioni. La SC01 non vuole impressionare con numeri fuori scala, ma con una combinazione ben calibrata di potenza e leggerezza. I due motori elettrici portano la potenza complessiva a circa 430 cavalli. I quali sono gestiti da una massa che resta sotto i 1.400 kg. Il risultato è uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi, valore che la colloca tra le elettriche più rapide della sua categoria. La batteria da 60 kWh firmata CALB promette un’autonomia di circa 500 km nel ciclo CLTC. Mentre i tempi di ricarica restano coerenti con un utilizzo reale e non estremizzato.

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Resta ancora un’incognita sul prezzo europeo, ma il riferimento ai circa 28.000 euro richiesti in Cina apre scenari interessanti. In un panorama di sportive elettriche spesso sovraccariche di soluzioni complesse, la SC01 sceglie una strada diversa. Un percorso caratterizzato da chiarezza progettuale, dove la forma segue davvero la funzione e l’identità nasce dall’ingegneria. Non resta che attendere l’arrivo di ulteriori informazioni riguardo la nuova vettura elettrica.