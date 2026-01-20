La Cina porta l’eolico a 2.000 metri con il dirigibile S2000

Sapete qual è il problema principale delle classiche turbine eoliche che vediamo svettare sulle colline? Sono vincolate al terreno. Per quanto le costruiamo alte, devono fare i conti con venti che, vicino al suolo, sono spesso irregolari o deboli. Ecco perché quello che è successo a Yibin, nella provincia del Sichuan, ha il sapore di una piccola rivoluzione: la Cina ha deciso di mandare le pale eoliche direttamente dove il vento soffia sul serio, ovvero a duemila metri d’altezza. Il protagonista di questa impresa si chiama S2000, e non è il solito aerogeneratore, ma un gigantesco dirigibile eolico che sembra uscito da un romanzo solarpunk.

Il dirigibile eolico che cambia le regole dell’energia rinnovabile

Il test è andato decisamente bene, anzi, ha superato le previsioni più ottimistiche. Questo colosso bianco, riempito di elio per galleggiare nell’aria, ha impiegato circa mezz’ora per salire in quota, stabilizzandosi in un cielo dove le correnti sono molto più costanti e potenti di quelle che respiriamo noi quaggiù. Una volta raggiunta la posizione, ha iniziato a fare il suo dovere, immettendo nella rete locale i suoi primi 385 kilowattora. Può sembrare un numero tecnico, ma per un debutto assoluto è un risultato che pesa tantissimo, dimostrando che l’idea di un “mulino a vento volante” non è solo una bella teoria da laboratorio.

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Le dimensioni dell’S2000 sono onestamente fuori scala. Parliamo di una struttura lunga sessanta metri e alta quanto un palazzo di dieci piani, equipaggiata con ben dodici turbine interne. Il design è tutto basato sull’efficienza: la sua forma anulare serve a incanalare l’aria e accelerarla verso le pale, moltiplicando la spinta del vento. È un approccio ingegneristico che risolve uno dei limiti storici dell’eolico d’alta quota, ovvero come mantenere stabile una piattaforma così grande mentre viene sferzata da correnti fortissime. La soluzione? Un cavo ultra-resistente che fa tutto: tiene ancorato il dirigibile, trasmette l’elettricità a terra e permette di regolare l’assetto in tempo reale, come se fosse un aquilone hi-tech estremamente intelligente.

La vera sfida ora inizia con la produzione su scala più ampia. La Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology sta già preparando il terreno nello Zhejiang per produrre i materiali necessari a creare una vera e propria flotta di questi giganti dell’aria. Se consideriamo che la potenza nominale punta ai 3 megawatt, siamo davanti a una tecnologia che potrebbe seriamente affiancare le turbine tradizionali, specialmente in zone montane o isole remote dove costruire una torre di cemento e acciaio sarebbe un incubo logistico. È un modo nuovo di guardare al cielo, non solo come spazio di transito, ma come un’immensa miniera di energia pulita che aspettava solo lo strumento giusto per essere scavata.