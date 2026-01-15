KTM rinnova la propria identità per il 2026 con una gamma più tecnologica

Il 2026 segna per KTM un passaggio importante nella strategia di prodotto, con un rinnovamento che va ben oltre il semplice aggiornamento di metà carriera. La casa austriaca ha deciso di intervenire in modo profondo su motori, ciclistica ed elettronica, dando vita a una gamma naked che ambisce a coprire esigenze molto diverse senza perdere coerenza tecnica e carattere sportivo. Il messaggio che si intende inviare è che non esiste un solo modo di intendere la naked, ma una pluralità di interpretazioni che devono convivere sotto lo stesso marchio.

In questo contesto si inserisce il lavoro fatto sui modelli di punta e su quelli di accesso, con un’attenzione particolare all’esperienza di guida reale, non solo ai numeri di targa. KTM punta su soluzioni che migliorano il controllo, la sicurezza e la fruibilità quotidiana, introducendo tecnologie che fino a poco tempo fa erano riservate a settori premium. La volontà è quella di accompagnare il motociclista lungo un percorso di crescita, permettendogli di restare all’interno dell’universo KTM passando da una cilindrata all’altra. Il risultato è una gamma che appare più matura, più leggibile e allo stesso tempo più ambiziosa, capace di parlare sia a chi muove i primi passi sia a chi cerca prestazioni più elevate.

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KTM tra potenza, tecnologia e identità

Il lavoro più evidente si coglie osservando l’evoluzione dei modelli di fascia alta e media, dove KTM ha scelto di spingere con decisione sull’innovazione tecnica. La 1390 Super Adventure S EVO rappresenta una dichiarazione precisa, con motore rivisto in profondità, potenza abbondante ma gestibile, elettronica avanzata e una dotazione che guarda ai lunghi viaggi quanto alla guida dinamica. L’introduzione del cambio manuale automatizzato e dei sistemi radar porta la naked-adventure in una dimensione quasi automobilistica per comfort e assistenza, senza snaturarne l’anima sportiva.

Sul fronte opposto, la 390 Duke dimostra come KTM non abbia dimenticato il pubblico più giovane e i possessori di patente A2. Qui il lavoro si concentra su equilibrio, leggerezza e precisione, con una ciclistica affinata e un pacchetto elettronico che rende la moto accessibile ma mai banale. Tra questi due estremi si muove il resto della gamma, dalle Duke di media cilindrata fino alle versioni più spinte, pensate per chi pretende una risposta immediata e una guida unica.

In tutti i casi emerge la filosofia di voler offrire mezzi reattivi e personalizzabili, capaci di adattarsi allo stile del pilota. KTM non si limita ad aggiornare, ma costruisce un ecosistema coerente, rafforzato anche da una politica di garanzia estesa che punta a fidelizzare nel tempo. Insomma, il 2026, per il marchio, non è solo un nuovo anno di listino, ma l’inizio di una fase in cui tecnologia e carattere racing cercano un equilibrio sempre più maturo.