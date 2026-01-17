KIA EV1, citycar elettrica piccola e soprattutto economica

KIA non si ferma alla sua attuale gamma di auto elettriche. Secondo fonti vicine all’azienda, il marchio coreano starebbe lavorando a un nuovo progetto. L’obiettivo è puntare ad un segmento ancora più accessibile e urbano, con una citycar elettrica economica chiamata EV1.

L’idea di una “entry-level” elettrica non è nuova, ma KIA sembra decisa a reinterpretarla con un’impronta moderna, puntando su compattezza, costi contenuti e funzionalità pensate per la città. La EV1 — nome che evoca modelli storici e suggerisce un posizionamento di base — sarebbe infatti orientata a chi cerca una soluzione semplice per spostarsi nel traffico, senza costi elevati né complicazioni.

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Cosa ci aspettiamo dalla EV1

Le informazioni disponibili sono ancora poche e in una fase iniziale, ma alcuni aspetti cominciano a emergere:

Dimensioni contenute , tipiche di una citycar, per facilitarne la manovrabilità e il parcheggio in spazi ristretti.

, tipiche di una citycar, per facilitarne la manovrabilità e il parcheggio in spazi ristretti. Una batteria più piccola e meno costosa rispetto alle auto simili di fascia media o alta.

e rispetto alle auto simili di fascia media o alta. Un prezzo competitivo, pensato per ridurre la barriera d’ingresso ai veicoli a zero emissioni, soprattutto per i giovani o per chi usa l’auto principalmente in città.

Non c’è ancora una data ufficiale di lancio, né specifiche tecniche definitive, ma la stampa internazionale e alcuni documenti trapelati in ambito industriale indicano che KIA sta seriamente esplorando questo segmento.

Una strategia che risponde alle esigenze urbane

Il concetto di una citycar elettrica economica risponde ad alcune tendenze chiare: nelle grandi metropoli cresce la domanda di auto compatte, agili nel traffico e semplici da ricaricare, mentre le normative sulle emissioni spingono costruttori e consumatori verso soluzioni a zero emissioni. Un modello come la EV1 potrebbe inserirsi proprio in questo spazio di mercato, dove i costruttori tradizionali finora hanno avuto meno fortuna.

Per KIA — già attiva con modelli come la EV6 e la Niro EV — l’introduzione di una citycar compatta potrebbe completare la gamma elettrica, offrendo opzioni per fasce di pubblico diverse. Non si tratterebbe di un “prodotto minore”, ma di una vettura pensata per un uso quotidiano, funzionale e maggiormente accessibile.

Sfide e prospettive

Portare sul mercato un’elettrica economica non è però semplice. Gli ostacoli principali restano i costi delle batterie, la necessità di mantenere standard di sicurezza adeguati e la competizione sempre più intensa sia da parte di marchi consolidati sia da nuovi competitor nati direttamente nell’era dell’elettrico.

Tuttavia, l’interesse di KIA per una citycar come la KIA EV1 suggerisce che l’industria sta iniziando a guardare con maggiore attenzione anche ai veicoli “di base” — non solo alle elettriche di fascia alta. Se confermata, questa strategia potrebbe contribuire a rendere l’auto a zero emissioni più accessibile a una platea più ampia di persone, avvicinando davvero l’elettrico alla mobilità di tutti i giorni.