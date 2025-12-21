Kena Mobile: la promo 5,99 100GB 5G pensata per il cambio operatore

Nel mercato delle offerte mobili più aggressive, Kena Mobile torna a farsi notare con una promozione costruita per attirare chi valuta il passaggio da un altro gestore virtuale. La promo 5,99 100GB 5G nasce con un’impostazione chiara, senza elementi superflui, e punta su un rapporto tra prezzo e contenuti che resta difficile da ignorare.
Una struttura semplice con un vantaggio concreto sui dati
La promo 5,99 100GB 5G include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 200 giga complessivi ogni mese in 5G. Il traffico dati è composto da 100 giga base più altri 100 giga aggiuntivi, ottenibili mantenendo attivo il servizio di Ricarica Automatica. Una formula che consente di raddoppiare i dati senza incidere sul costo mensile.
Il prezzo è fissato a 5,99 euro al mese, rendendo questa offerta una delle più competitive nella fascia 5G. L’assenza di costi nascosti contribuisce a rafforzare la percezione di trasparenza, elemento sempre più ricercato da chi sceglie un operatore virtuale.
SIM gratuita e nessun costo di spedizione
Un altro aspetto rilevante riguarda l’accesso all’offerta. Il costo della SIM è gratuito, così come la consegna, eliminando del tutto le spese iniziali. Una scelta che abbassa ulteriormente la soglia d’ingresso e rende il passaggio a Kena Mobile più immediato.
La promozione è riservata a chi proviene da Iliad o da altri gestori virtuali, una condizione che conferma la volontà di Kena di competere direttamente su quel segmento di mercato, intercettando utenti già abituati a offerte semplici e convenienti.
Una proposta mirata per chi cerca il 5G a basso costo
. I 200 giga mensili permettono un utilizzo intensivo dello smartphone, mentre il supporto al 5G garantisce prestazioni adeguate anche in scenari più impegnativi.
La combinazione tra prezzo ridotto, SIM gratuita e traffico dati raddoppiato tramite ricarica automatica posiziona questa promozione come una soluzione concreta per chi valuta il cambio operatore senza rinunciare a contenuti di fascia alta.