Kena Mobile: ecco la 5,99 100GB 5G con 200 giga in 5G e SIM gratis

La promo 5,99 100GB 5G è il nuovo profilo che Kena Mobile dedica a chi proviene da Iliad o dagli altri operatori virtuali. Per quanto riguarda la struttura, la SIM è gratuita, così come la consegna, un dettaglio che semplifica l’attivazione e azzera le spese iniziali per l’ingresso nel servizio.

Il pacchetto include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e una dotazione dati che raggiunge 200 giga in 5G. Il piano base prevede 100 giga, ai quali se ne aggiungono ulteriori 100 attivando il servizio di ricarica automatica, che rappresenta la leva principale per sbloccare la soglia completa. La logica è chiara: offrire un volume dati molto ampio mantenendo un prezzo sostenibile, senza vincoli contrattuali.

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Il canone mensile è fissato a 5,99 euro, rendendo questa promo una delle soluzioni più aggressive nella fascia sotto i sei euro, soprattutto considerando l’accesso al 5G e la quantità di traffico offerta.

Una proposta pensata per chi arriva da Iliad e dagli operatori virtuali

Per quanto riguarda la platea a cui è destinata, la promo 5,99 100GB 5G è attivabile esclusivamente da chi effettua la portabilità del numero da Iliad oppure da un gestore virtuale. L’obiettivo è intercettare utenti già abituati a offerte senza vincoli e orientati a un rapporto qualità-prezzo particolarmente competitivo.

L’attivazione risulta immediata anche grazie alla consegna gratuita della SIM, che evita qualsiasi spesa di spedizione o costi aggiuntivi. La presenza del 5G integrato permette di sfruttare la rete ad alta velocità quando disponibile, mantenendo un prezzo mensile fisso e senza rimodulazioni future.

Nel complesso, la promo 5,99 100GB 5G si presenta come un’opzione solida per chi necessita di una soglia dati abbondante in un contesto tariffario semplice e senza costi nascosti, valorizzata da un ingresso senza spese e da una dotazione dati tra le più alte della sua categoria.