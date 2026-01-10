Jeep Avenger Black Edition: stile scuro per SUV europeo

Il debutto della Jeep Avenger Black Edition al Salone di Bruxelles 2026 arriva in un momento particolarmente favorevole per il modello. Avenger è diventata in poco tempo uno dei pilastri della gamma Jeep in Europa. Dal lancio ha superato le 235.000 unità vendute, confermandosi un caso di successo. In Italia il 2025 ha replicato i risultati dell’anno precedente. Il modello è stato il SUV più venduto sul mercato nazionale. Avenger occupa anche il secondo posto tra i B-SUV elettrici puri. La quota raggiunta è pari al 15,4 per cento.

Nella classifica generale delle auto più vendute in Italia si posiziona terza. Numeri che spiegano perché Jeep continui a investire su questo progetto. La forza del modello è legata anche alla varietà dell’offerta. La gamma include motorizzazioni a benzina, ibride e completamente elettriche. È disponibile anche una versione con trazione integrale. La Black Edition non cambia questa impostazione tecnica, ma rafforza l’immagine. L’obiettivo è intercettare chi cerca un look più deciso. Jeep sfrutta così un modello già affermato per ampliare il pubblico. L’operazione punta più sull’emozione che sulla meccanica.

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Jeep Avenger Black Edition. Un look total black per distinguersi nel segmento B-SUV

La Jeep Avenger Black Edition nasce sulla base dell’allestimento Altitude. Gli interventi riguardano soprattutto l’estetica esterna e interna. Il nero diventa il filo conduttore dell’intero progetto. I loghi Jeep e Avenger adottano una finitura scura dedicata. I cerchi in lega da 17 pollici sono completamente neri. Anche la console centrale segue la stessa scelta cromatica. I vetri posteriori sono oscurati per accentuare il carattere sportivo. L’abitacolo propone sedili in tessuto e vinile premium. La dotazione tecnologica resta completa e moderna.

È presente il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici. Non manca il sistema Selec-Terrain con sei modalità di guida. Il controllo Hill Descent migliora la gestione delle discese ripide. I fendinebbia aumentano la funzionalità nell’uso quotidiano. Per chi desidera maggiore comfort sono previsti diversi optional. Tra questi spicca l’impianto audio JBL premium. Disponibile anche il Winter Pack con sedili e parabrezza riscaldati. Si possono aggiungere navigazione integrata e portellone elettrico hands-free. Jeep non ha ancora comunicato motorizzazioni e prezzi. Restano ignote anche le tempistiche di arrivo sul mercato italiano. La Black Edition rappresenta comunque un chiaro segnale strategico. Jeep punta a mantenere alta l’attenzione su Avenger. Il design diventa lo strumento principale per continuare a crescere.