iQOO Z11 Turbo, soc top di gamma secondo Geekbench

Il sotto brand di Vivo sta preparando l’arrivo di un nuovo smartphone di fascia alta. Ci stiamo riferendo al modello che sarà noto con il nome di iQOO Z11 Turbo. Di quest’ultimo sono già emese alcune indiscrezioni, ma ora sono arrivate nuove conferme grazie al portale di benchmark Geekbench .

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iQOO Z11 Turbo, il nuovo top di gamma del produttore tech passa da Geekbench

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone di casa iQOO è stato avvistato in rete sul portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo iQOO Z11 Turbo. Quest’ultimo è stato registrato sul portale con il numero di modello V2536A. I benchmark appena emersi hanno in primis confermato il processore che troveremo a bordo.

Si tratta in particolare del soc top di gamma di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 5. Quest’ultimo sembra che verrà supportato da tagli di memoria comprendenti almeno fino a 16 GB di memoria RAM. I benchmark hanno poi confermato la versione del software che sarà installato a bordo. Si tratta di Android 16 ed immaginiamo che iQOO personalizzerà l’interfaccia utente. Per quanto riguarda i punteggi, invece, lo smartphone è riuscito a totalizzare 2753 punti in single core e 8990 punti in multi core.

Queste sono le informazioni che ci ha da poco confermato il portale di Geekbench. Ricordiamo però che il nuovo smartphone di iQOO è stato già avvistato in precedenti rumors e leaks. Secondo quanto riportato, il nuovo iQOO Z11 Turbo avrà le seguenti caratteristiche.