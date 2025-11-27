iPhone Pocket: il criticatissimo accessorio è sold-out, ora è introvabile

L’iPhone Pocket, l’accessorio nato dalla collaborazione tra Apple e il marchio giapponese ISSEY MIYAKE, ha raggiunto lo status di sold out totale in tutti i Paesi in cui è stato messo in vendita. Nonostante le battute sul suo aspetto e il soprannome “iPhone Sock”, il prodotto ha attirato un pubblico molto più numeroso del previsto, esaurendo le scorte nel giro di due settimane anche in Italia.

L’accessorio è una sacca lavorata a maglia pensata per trasportare l’iPhone come fosse una piccola borsetta. È stato distribuito in edizione limitata attraverso gli store online di Stati Uniti, Francia, Cina, Italia, Giappone, Singapore, Corea del Sud e Regno Unito, e in tutti questi mercati ha registrato una disponibilità estremamente ridotta fin dai primi giorni. Solo in alcune regioni asiatiche erano rimasti pochi colori ancora acquistabili, ma ora anche queste varianti risultano esaurite.

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Colori, prezzi e peculiarità del design

Il prodotto era disponibile in due versioni: una più corta e una più lunga. La prima è apparsa in diverse tonalità – Limone, Mandarino, Viola, Rosa, Pavone, Blu zaffiro, Cannella e Nero – mentre la seconda è stata proposta in Blu zaffiro, Cannella e Nero. La versione lunga ha attirato l’attenzione per il prezzo particolarmente elevato, arrivato in Italia a 249,45 €, mentre il modello standard era venduto a 159,95 €.

Realizzato interamente in Giappone, iPhone Pocket integra una struttura in maglia 3D derivata dalla ricerca e sviluppo di ISSEY MIYAKE. Il progetto riprende l’idea del “pezzo di stoffa” e richiama l’estetica dei capi plissettati tipici del brand. L’Apple Design Studio ha collaborato passo dopo passo per la definizione del design e per i processi produttivi, dando forma a un accessorio che unisce moda e funzionalità.

L’utilità quotidiana e il futuro dell’accessorio

Uno dei punti di forza è la versatilità della struttura elastica, che consente di contenere l’iPhone in modo completo e, all’occorrenza, di allungare la maglia per consultare lo schermo o inserire altri oggetti. Il manico permette inoltre di trasportarlo a mano, legarlo a una borsa o portarlo a tracolla.

Essendo un prodotto in edizione limitata, l’arrivo di nuove scorte sembra poco probabile. Il successo ottenuto, però, potrebbe spingere Apple a valutare un ritorno di questo accessorio in futuro.