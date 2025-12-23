iPhone pieghevole, Apple vuole che la piega sul display sia invisibile

Il 2026 viene indicato sempre più spesso come l’anno giusto per l’arrivo del primo iPhone pieghevole. Non perché Apple voglia inseguire la concorrenza, ma perché a Cupertino l’obiettivo resta uno solo: presentare un prodotto maturo, senza compromessi evidenti nell’esperienza d’uso. Tra le priorità assolute del progetto c’è un aspetto che da anni accompagna tutti i foldable, ovvero la piega visibile al centro del display interno.

La piega come nodo centrale del progetto

Secondo quanto riportato dal leaker Digital Chat Station su Weibo, Apple starebbe dedicando molte risorse proprio alla riduzione, se non all’eliminazione, della piega una volta aperto il dispositivo. I progressi ci sarebbero già stati, ma la soluzione definitiva non sarebbe ancora stata raggiunta. Il lavoro si concentra soprattutto sul vetro ultra sottile flessibile, noto come UFG, con test su spessori differenti per trovare il giusto equilibrio tra resistenza, flessibilità ed estetica.

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Il problema non è banale. Il vetro deve sopportare migliaia di aperture e chiusure senza mostrare segni di stress e, allo stesso tempo, mantenere una superficie il più possibile uniforme. Per quanto concerne i prototipi attuali, si parla di un ampio schermo interno da circa 7,6 pollici con fotocamera integrata sotto al display, pensato per offrire una visione continua e senza interruzioni visive.

Design, materiali e scelte tecniche

All’esterno dovrebbe essere presente un secondo pannello da circa 5,25 pollici con foro per la fotocamera frontale. Il comparto fotografico principale sarebbe composto da una doppia fotocamera da 48 MP, mentre per la sicurezza Apple starebbe valutando un sensore Touch ID laterale, scelta utile anche per contenere lo spessore complessivo.

Un ruolo chiave lo avrebbe la cerniera, che dovrebbe essere realizzata in metallo liquido per garantire maggiore robustezza e limitare le deformazioni nel tempo. La collaborazione con fornitori come Samsung Display resta centrale per affinare i processi di laminazione del pannello.

Il debutto dell’iPhone foldable viene collocato intorno a settembre 2026, con un prezzo che, secondo le indiscrezioni, potrebbe superare i 2.000 dollari. Un posizionamento che riflette l’ambizione di Apple di proporre il suo pieghevole come il modello più avanzato e costoso mai realizzato.