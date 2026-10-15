iPhone 18 Pro Burgundy come il 17 Pro Arancione: si scolorisce

Guardando quello che sta succedendo a iPhone 18 Pro viene quasi spontaneo pensare a un déjà vu. La colorazione Burgundy dell’ultimo top di gamma Apple, a quanto pare, non mantiene la propria tinta così a lungo come ci si aspetterebbe da un telefono di questo livello. Diversi proprietari stanno segnalando un cambio di colore piuttosto evidente della finitura, che nel giro di poche settimane abbandona la tonalità scura delle origini per diventare più chiara e brillante. Una situazione che riporta alla mente quanto già visto con iPhone 17 Pro nella variante arancione, dove la storia era sostanzialmente la stessa.

Non si tratta quindi di una novità assoluta per il marchio di Cupertino, ed è proprio questo il punto che attira l’attenzione. Il fenomeno riguarda una delle tinte più caratteristiche della nuova gamma e si manifesta dopo un utilizzo relativamente breve, senza che al momento ci sia una spiegazione ufficiale. Le testimonianze raccolte finora puntano tutte nella stessa direzione, cioè verso una finitura che con il passare dei giorni tende a schiarirsi in modo visibile.

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Da bordeaux a rosso acceso in circa tre settimane

La segnalazione più dettagliata porta la firma di un utente che si fa chiamare Low-Ad9343 e che ha pubblicato online alcune fotografie del proprio iPhone 18 Pro. Il dispositivo era stato acquistato il 19 settembre 2026. Già il 9 ottobre, quindi a distanza di circa tre settimane, la superficie in alluminio appariva diversa rispetto al primo giorno. Il Burgundy, elegante e cupo, ha lasciato spazio a un rosso decisamente più acceso e saturo, tanto da rendere il confronto tra prima e dopo piuttosto eloquente anche a occhio nudo.

Le immagini condivise mostrano una trasformazione che difficilmente passa inosservata. Il telaio e le parti colorate dello smartphone sembrano aver perso quella profondità che caratterizzava la tinta originale, avvicinandosi a una sfumatura più vivace. Ed è proprio la rapidità del cambiamento ad aver colpito chi ha seguito la vicenda, dato che parliamo di poche settimane dall’acquisto e non di mesi o anni di utilizzo quotidiano.

Le ipotesi sulle cause e la posizione di Apple

Nei commenti alla segnalazione qualcuno ha avanzato l’idea di una reazione chimica tra il rivestimento colorato di iPhone 18 Pro e altre sostanze con cui il telefono potrebbe essere entrato in contatto. Al momento però non esiste alcuna prova che confermi questa teoria, che rimane quindi una semplice supposizione nata dal confronto tra utenti. Nessuna spiegazione tecnica è arrivata finora a chiarire l’origine del problema.

Il proprietario ha deciso di portare il dispositivo in un Apple Store, dove il personale gli ha promesso un confronto con un tecnico e una risposta che dovrebbe arrivare a breve. Per ora non è chiaro se Apple abbia riconosciuto lo scolorimento come un difetto coperto dalla garanzia oppure se abbia proposto una sostituzione dello smartphone. Si attende dunque un riscontro ufficiale che possa fare luce sulla natura del fenomeno e sulle eventuali soluzioni previste per chi si trova nella stessa situazione.

Fonte: TecnoAndroid