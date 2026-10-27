iPhone Duo: nuova automazione in Comandi Rapidi quando lo apri

iPhone Duo porta con sé una novità che gli appassionati di automazioni stavano aspettando, cioè un nuovo attivatore nell’app Comandi Rapidi capace di eseguire azioni nel momento esatto in cui il dispositivo viene aperto o chiuso. Si tratta di una funzione pensata su misura per la natura pieghevole di questo modello, e che sfrutta in modo diretto il gesto più caratteristico del telefono, quello di aprirlo e richiuderlo.

Ad accorgersene e a metterlo in evidenza è stato lo YouTuber Stephen Robles, che ha mostrato come il nuovo trigger si chiami “Aperto o chiuso” (in originale “Opened or Closed”). Non è nascosto in qualche menu particolarmente difficile da raggiungere, perché si trova all’interno della categoria di automazioni dedicata allo Schermo, insieme alle altre opzioni legate al display. Chi ha già un po’ di familiarità con l’app lo troverà quindi senza troppa fatica.

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Una funzione scoperta già a settembre

La comparsa di questo attivatore non arriva del tutto a sorpresa. Già a settembre infatti l’esperto di codice conosciuto come pdfu lo aveva individuato all’interno del simulatore di iPhone Duo, scavando tra le righe del software. All’epoca era soltanto una traccia nel codice, un indizio di quello che Apple stava preparando per il suo pieghevole. Ora che il dispositivo è disponibile, quella scoperta trova finalmente una conferma concreta e utilizzabile da tutti.

Il funzionamento è piuttosto intuitivo. Come accade con le altre automazioni di Comandi Rapidi, si sceglie una condizione di partenza e poi si decide quali azioni far partire quando quella condizione si verifica. In questo caso la condizione è legata alla cerniera del telefono, quindi al passaggio dalla posizione chiusa a quella aperta e viceversa. Un dettaglio che sui telefoni tradizionali non avrebbe alcun senso ma che su un dispositivo pieghevole diventa un punto di partenza molto interessante.

Dallo sfondo che cambia alle idee per la cerniera

Uno degli esempi più immediati riguarda lo sfondo. Con questo attivatore è possibile fare in modo che iPhone Duo passi a un wallpaper diverso non appena viene aperto, per poi tornare a quello originale quando viene richiuso. Un piccolo tocco di personalizzazione che rende l’esperienza d’uso più dinamica e che dà l’idea di quanto il nuovo trigger possa essere flessibile. In pratica il telefono può presentarsi in un modo da chiuso e in un altro da aperto, senza bisogno di intervenire manualmente ogni volta.

Lo sfondo però è solo il primo esempio che viene in mente, e le possibilità sembrano destinate ad allargarsi parecchio man mano che gli utenti prenderanno confidenza con lo strumento. Non a caso Federico Viticci, nome molto noto tra chi si occupa di automazioni su dispositivi Apple, ha fatto sapere di voler iniziare a fare “brainstorming sulle automazioni della cerniera”. Un segnale chiaro di come la comunità più esperta di Comandi Rapidi stia già guardando a questa funzione come a un terreno tutto da esplorare.

Il fatto che il gesto fisico di apertura e chiusura diventi un vero e proprio comando è forse l’aspetto più curioso di tutta la faccenda. Su iPhone Duo l’azione di aprire il telefono smette di essere soltanto un movimento meccanico e si trasforma in un modo per dare istruzioni al dispositivo. L’attivatore “Aperto o chiuso” resta disponibile nella sezione Schermo delle automazioni, pronto per essere configurato da chiunque voglia sperimentare con il proprio iPhone Duo.

Fonte: TecnoAndroid