Google, stop ai data center in Finlandia: 400.000 alberi tagliati

Sarebbero circa 400.000 alberi quelli abbattuti da Google in Finlandia, e secondo le accuse il taglio sarebbe avvenuto in modo illegale. Alla base di un intervento così massiccio ci sarebbe la costruzione di nuovi data center destinati all’intelligenza artificiale. La vicenda ha superato in fretta i confini della cronaca locale ed è diventata un vero e proprio caso politico nel Paese nordico, con posizioni distanti tra chi governa e chi vive accanto a quei boschi.

Le zone finite al centro della polemica sono due, Muhos e Otanmäki. In entrambe le località la vegetazione sarebbe stata rimossa su centinaia di ettari, un’estensione notevole se si considera che si trattava soltanto della fase iniziale dei lavori. Non erano ancora in piedi edifici o strutture tecniche. Si parlava piuttosto di quelle operazioni preparatorie che servono a liberare e sistemare il terreno prima di poter pensare alla costruzione vera e propria.

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Lo stop imposto dall’autorità LVV

A fermare tutto è stato l’LVV, l’ente di controllo finlandese che ha imposto il blocco dei cantieri sia a Muhos sia a Otanmäki. Con questa decisione le attività preliminari avviate dal colosso americano si sono interrotte di colpo. Il provvedimento non riguarda un dettaglio secondario, perché tocca direttamente i lavori su cui poggiavano i futuri centri dati per l’intelligenza artificiale, quelli per cui il bosco era stato sacrificato.

Il punto più delicato riguarda proprio la natura del disboscamento. Le accuse parlano di un abbattimento illegale, un’ipotesi che rende la vicenda ben più seria di una semplice disputa sui tempi o sulle autorizzazioni di un cantiere. Ed è anche per questo che la questione ha assunto in poco tempo una dimensione nazionale, uscendo dai confini delle due comunità direttamente coinvolte.

Un caso che divide governo e residenti

La storia ha aperto una frattura evidente tra il governo e i residenti. Da una parte ci sono le istituzioni, chiamate a valutare progetti che riguardano infrastrutture tecnologiche di grande portata. Dall’altra ci sono le persone che abitano nelle aree di Muhos e Otanmäki, cioè coloro che hanno visto sparire una porzione così ampia di foresta nel giro di poco. Due prospettive che faticano a trovare un punto d’incontro e che hanno trasformato un intervento sul territorio in un tema di dibattito politico.

Ciò che colpisce di più, in tutta questa faccenda, è proprio il motivo dietro i tagli. Centinaia di ettari di bosco sarebbero stati eliminati per fare spazio a impianti pensati per alimentare l’AI, la tecnologia su cui si concentra oggi una parte enorme degli investimenti del settore. Il contrasto tra un patrimonio naturale come quello finlandese e le esigenze di spazio dei nuovi centri di calcolo è diventato il cuore della discussione. Il caso Google in Finlandia, insomma, mette insieme ambiente, tecnologia e scelte politiche in un unico nodo da sciogliere. Le accuse di abbattimento illegale, le dimensioni del disboscamento e l’intervento dell’ente di controllo hanno spinto la vicenda al centro dell’attenzione pubblica. Per il momento i lavori preparatori nei siti di Muhos e Otanmäki restano bloccati per decisione dell’LVV.

Fonte: TecnoAndroid