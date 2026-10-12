iPhone Duo, negli Apple Store USA il primo avvio saluta per nome

Chi acquisterà iPhone Duo in un Apple Store degli Stati Uniti troverà ad attenderlo una piccola sorpresa al momento della prima accensione. Secondo le ultime indiscrezioni, Apple ha previsto per i suoi negozi un sistema in grado di personalizzare la schermata di benvenuto con il nome dell’acquirente. Si tratta di un dettaglio semplice ma curioso, pensato per accompagnare il debutto del nuovo smartphone con un tocco più personale del solito.

Un saluto con il proprio nome al primo avvio

Il lancio di iPhone Duo è fissato per il 23 ottobre e proprio da quella data una parte dei clienti che sceglieranno di comprarlo direttamente in negozio potrà vedere la schermata di configurazione iniziale adattata su misura. In pratica i punti vendita della mela avranno a disposizione uno strumento capace di modificare la fase di avvio del telefono, così che al primo accendersi del display compaia un messaggio di saluto con il nome di chi lo ha appena acquistato. Al posto della consueta accoglienza generica potrebbe quindi apparire una formula come “Hello, Mark”, con il nome del cliente al posto di quello usato come esempio.

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Non tutti però potranno godere di questa personalizzazione. La funzione sarà esclusiva del nuovo modello e non riguarderà gli altri iPhone in vendita. Resterà inoltre confinata agli Apple Store americani, mentre sul fronte linguistico il saluto sarà disponibile soltanto in inglese e in spagnolo. Per il momento quindi chi vive in Italia o in altri mercati non vedrà comparire il proprio nome al primo avvio del dispositivo, nemmeno acquistandolo in un negozio ufficiale del marchio.

Il possibile ruolo di Presto

Sulle modalità tecniche con cui Apple metterà in pratica questa novità non ci sono ancora certezze. Non è chiaro, in particolare, se l’azienda di Cupertino si affiderà a Presto, il sistema che gli Apple Store utilizzano già da tempo per aggiornare gli iPhone in modalità wireless senza doverli estrarre dalla confezione. Sarebbe una soluzione piuttosto naturale, visto che l’infrastruttura esiste già e funziona proprio sui dispositivi ancora sigillati, ma al momento non ci sono conferme in questo senso.

L’esistenza di Presto è emersa per la prima volta nel 2023. Il meccanismo consente ai dipendenti dei negozi di accendere un iPhone, installare gli aggiornamenti software più recenti e poi spegnerlo di nuovo, il tutto mentre il telefono rimane chiuso all’interno della sua scatola originale. Un approccio che permette di consegnare ai clienti un prodotto già aggiornato senza intaccare l’esperienza dell’apertura della confezione, un momento a cui Apple ha sempre dedicato parecchia attenzione.

Tornando a iPhone Duo, il calendario è già stato definito nei dettagli. I preordini si apriranno venerdì 16 ottobre, mentre le consegne e la disponibilità nei negozi partiranno una settimana più tardi, il 23 ottobre, giorno in cui debutterà anche il saluto personalizzato negli Apple Store statunitensi. Chi vorrà assicurarsi il nuovo smartphone fin dal primo giorno avrà quindi a disposizione qualche giorno per organizzarsi e scegliere se riceverlo a casa oppure ritirarlo in negozio.

Apple ha inoltre annunciato di recente che i clienti potranno iniziare a prepararsi in vista dei preordini di iPhone Duo già a partire dal 12 ottobre, cioè qualche giorno prima dell’apertura ufficiale delle prenotazioni.

Fonte: TecnoAndroid