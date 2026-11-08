iPhone Duo introvabile: Apple corre ad aumentare la produzione

Le vendite di iPhone Duo stanno andando meglio di quanto molti avessero previsto, e adesso la vera difficoltà per Apple non è convincere il pubblico ma riuscire a stargli dietro. Il nuovo smartphone è diventato quasi introvabile, con scorte limitate e attese lunghe per chi vorrebbe metterci le mani sopra, al punto che l’azienda sta correndo ai ripari per aumentare la produzione e riportare un minimo di equilibrio tra richiesta e disponibilità.

La cosa che colpisce di più è il contesto. Fin dalla presentazione iPhone Duo si è portato dietro una lunga serie di critiche legate al prezzo elevato, considerato da parecchi osservatori un ostacolo serio alla diffusione del dispositivo. Eppure il mercato sembra aver risposto in maniera diversa da quanto ci si potesse aspettare, perché l’interesse c’è ed è anche piuttosto consistente. Il listino alto, insomma, non ha frenato la voglia di acquistarlo come in tanti immaginavano.

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Una domanda superiore alle attese

Bisogna però fare una precisazione. I numeri positivi riguardano soprattutto la domanda registrata, cioè quante persone hanno manifestato l’intenzione di comprare il telefono, prenotandolo o cercandolo nei punti vendita. Non si tratta quindi di un bilancio definitivo sulle vendite effettive, ma di un segnale chiaro sull’attenzione che il prodotto è riuscito a raccogliere fin dai primi giorni.

La tabella di marcia è stata quella classica. Prima l’apertura dei preordini, poi una settimana più tardi l’arrivo vero e proprio nei negozi, avvenuto il 23 ottobre. Proprio in quel passaggio sono emersi i primi problemi, visto che gli scaffali si sono svuotati in fretta e chi non aveva prenotato per tempo si è trovato davanti a una disponibilità molto ridotta. Ancora oggi le scorte di iPhone Duo continuano a non essere sufficienti per coprire tutte le richieste, e i tempi di consegna si sono allungati di conseguenza. Per chi sperava di entrare in un negozio e uscirne con il nuovo smartphone in mano, la situazione è tutt’altro che semplice. Le attese si sono dilatate e trovare un esemplare disponibile è diventato quasi una caccia al tesoro, una dinamica che di solito accompagna i prodotti più desiderati del momento.

Produzione da potenziare e il problema delle memorie

Davanti a questo scenario Apple sta cercando di intervenire sul fronte produttivo, con l’obiettivo di incrementare i volumi e ridurre il divario tra quello che il pubblico chiede e quello che effettivamente arriva nei negozi. Non è però un’operazione immediata, perché aumentare la produzione di un dispositivo del genere richiede tempo e una catena di fornitura in grado di reggere il ritmo.

A complicare ulteriormente le cose ci sono i rincari sulle memorie, uno dei componenti fondamentali per qualsiasi smartphone. L’aumento dei costi su questo fronte pesa sulla disponibilità di iPhone Duo e rende più difficile allargare in tempi brevi le forniture. Si tratta di un fattore che va a sommarsi alla domanda già sostenuta e che contribuisce a mantenere le scorte sotto il livello necessario.

Il quadro attuale vede quindi un telefono criticato per il costo ma molto richiesto, una produzione che fatica a stare al passo e un mercato dei componenti che non aiuta. Nel frattempo iPhone Duo resta difficile da trovare e Apple continua a lavorare per aumentare le unità disponibili.

Fonte: TecnoAndroid