YouTube Shorts cambia algoritmo: meno spazio ai video copiati

Google ha deciso di intervenire sul modo in cui YouTube Shorts seleziona le clip da proporre al pubblico. L’obiettivo è ridurre la diffusione dei video brevi che si limitano a copiare materiale già esistente senza aggiungere nemmeno un pensiero originale. Non si tratta quindi di un cambio nelle regole di pubblicazione ma di una revisione dell’algoritmo di raccomandazione, cioè del meccanismo che stabilisce cosa finisce davanti agli occhi di chi scorre il feed. E questa differenza conta parecchio.

Il cuore della novità sta tutto in un concetto preciso, quello di distribuzione. L’azienda non parla di eliminare i filmati presi di mira ma di renderli meno visibili, togliendo loro priorità rispetto ad altre clip. In pratica un video di questo tipo può restare online ma riceve una spinta molto più debole da parte del sistema. Su una piattaforma come YouTube Shorts, dove la visibilità dipende quasi del tutto dai suggerimenti automatici, una scelta del genere pesa quanto e forse più di una rimozione.

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Quali video di YouTube Shorts finiscono nel mirino

Il criterio scelto da Google è piuttosto chiaro nella sua formulazione. A essere penalizzati sono i contenuti copiati che non portano con sé alcun contributo personale. Il problema quindi non riguarda tanto il fatto di riprendere qualcosa di già visto quanto il fatto di riproporlo così com’è, senza un commento, una rielaborazione o un punto di vista che lo renda diverso dall’originale.

È un dettaglio che merita attenzione perché sposta il discorso dal semplice riutilizzo di materiale altrui al valore aggiunto che chi pubblica riesce a offrire. Una clip che si appoggia a un contenuto esistente ma lo arricchisce con un’idea propria non rientra nella descrizione fornita. Quella che invece si limita a ripubblicare, senza metterci nulla di suo, è esattamente il tipo di video che il sistema tenderà a spingere meno.

Per chi crea contenuti il messaggio è abbastanza diretto. La quantità da sola non basta più a garantire visibilità se dietro non c’è un minimo di originalità. Chi costruiva la propria presenza sulla piattaforma ripescando e ricaricando video altrui potrebbe vedere ridursi la portata delle proprie pubblicazioni, proprio perché l’algoritmo smetterà di trattarle alla pari delle altre.

Come cambia la logica delle raccomandazioni

Il funzionamento di YouTube Shorts si basa su un flusso continuo di clip proposte una dopo l’altra, e la selezione di cosa mostrare è affidata in larga parte al sistema di raccomandazione. Intervenire lì significa agire nel punto in cui si decide il destino di un video, molto prima che l’utente abbia la possibilità di sceglierlo o di ignorarlo.

La revisione voluta da Google va proprio in questa direzione. Invece di lavorare a valle, con segnalazioni o interventi caso per caso, l’azienda modifica i criteri con cui i video brevi vengono distribuiti. Il risultato è che le clip prive di un apporto originale scivolano più in basso nella scala delle priorità e compaiono meno spesso nei suggerimenti.

Fonte: TecnoAndroid