iPhone Duo, Apple manda un sondaggio su piega e fotocamera

Apple ha cominciato a inviare via email un sondaggio ad alcuni acquirenti di iPhone Duo per capire come stanno vivendo i primi giorni con il nuovo dispositivo. Le domande toccano aspetti molto specifici, come le dimensioni del display, la piega dello schermo e la fotocamera sotto il display, oltre ad altre caratteristiche del telefono. Sono passate circa due settimane dal lancio di iPhone Duo e non è affatto raro che Apple chieda un riscontro diretto ai clienti dopo il debutto di un prodotto inedito. Questa volta però il questionario assume un peso particolare, perché riguarda un modello molto diverso da tutto ciò che la casa ha proposto finora.

Cosa chiede Apple a chi ha comprato iPhone Duo

Il questionario si apre con una domanda piuttosto diretta, cioè il motivo che ha spinto l’utente a scegliere iPhone Duo proprio adesso. Tra le risposte disponibili compaiono opzioni come “volevo provare il primo pieghevole di Apple”, “è stato un acquisto d’impulso” e “mi aspetto che i prezzi degli smartphone aumentino”. Già da qui si intuisce l’interesse dell’azienda nel capire quanto abbia contato la curiosità per la novità e quanto invece abbiano pesato altri fattori, compresi i timori legati ai costi futuri.

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Le domande successive entrano nel vivo dell’esperienza d’uso. Agli acquirenti viene chiesto un parere sulla grandezza dello schermo esterno quando il telefono è chiuso e su quanto risulti visibile la piega del pannello interno. C’è poi spazio per valutare se la fotocamera nascosta sotto il display risulti fastidiosa durante l’utilizzo quotidiano e per esprimere un giudizio sulla qualità delle immagini che riesce a catturare. L’ultima domanda è aperta e lascia ai clienti la libertà di indicare cosa vorrebbero aggiungere o cambiare in iPhone Duo, senza risposte predefinite.

I compromessi rispetto agli altri iPhone

Una parte delle domande sembra pensata proprio per indagare i compromessi di iPhone Duo rispetto ai modelli tradizionali della gamma. Il display esterno misura 5,4 pollici, una diagonale che lo rende più o meno grande quanto gli smartphone della linea iPhone mini, ormai fuori produzione. Per chi è abituato a schermi più generosi può trattarsi di un cambiamento non da poco, e non sorprende che Apple voglia sapere come viene percepito dagli utenti. Anche la fotocamera integrata sotto lo schermo interno porta con sé delle rinunce. Il sensore si ferma infatti a 4 megapixel, un limite che è emerso come una delle critiche principali nelle recensioni pubblicate dopo l’uscita del dispositivo. Il fatto che il sondaggio dedichi due domande distinte a questo componente, una sulla distrazione visiva e una sulla resa fotografica, lascia pensare che l’azienda sia consapevole del tema e stia cercando di misurarne l’impatto reale sugli acquirenti.

Non tutto però finisce sotto la lente del questionario. Mancano infatti domande sul Touch ID, sull’esperienza con le app non ancora ottimizzate per il formato pieghevole e sulle crepe del display che alcuni utenti hanno segnalato nelle prime settimane. Si tratta di aspetti che, al pari della piega e della fotocamera, figurano tra le lamentele più frequenti legate a iPhone Duo, ma che in questo sondaggio Apple ha scelto di non affrontare.

Fonte: TecnoAndroid