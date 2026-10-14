iPhone Duo, aggiornamento obbligatorio già alla prima accensione

Chi sta pensando di acquistare iPhone Duo, il primo pieghevole di Apple, dovrà mettere in conto un passaggio obbligato già alla prima accensione. Lo smartphone arriva infatti nei negozi con iOS 27.1, una versione di iOS 27 pensata esclusivamente per questo dispositivo, ma Cupertino ha appena distribuito una nuova build dello stesso sistema operativo. Il risultato pratico è semplice: ci sarà un aggiornamento software da installare fin dal primo giorno.

La nuova build porta la sigla 24A94425 ed è stata rilasciata da Apple nella giornata di ieri. iPhone Duo, invece, esce dalla fabbrica con la build 24A94232, cioè una versione precedente. Non si tratta di una situazione insolita per l’azienda, che spesso affina il software nelle settimane che separano la produzione dei dispositivi dal loro arrivo effettivo sul mercato.

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Perché Apple ha già aggiornato iOS 27.1

Il pieghevole è ormai pronto per finire tra le mani dei recensori, se non è già successo, e la tempistica del rilascio non sembra affatto casuale. Con ogni probabilità Apple ha voluto correggere alcuni bug proprio mentre la stampa specializzata mette alla prova il dispositivo. Un modo per presentarsi al meglio nel momento in cui arrivano le prime valutazioni pubbliche, che per un prodotto così nuovo nella gamma pesano parecchio.

Va detto che la build 24A94425 potrebbe non essere quella che gli acquirenti troveranno davvero al momento della configurazione. iPhone Duo non sarà disponibile prima del 23 ottobre, e da qui ad allora Apple ha tutto il tempo per pubblicare un ulteriore aggiornamento di iOS 27.1 o addirittura passare a iOS 27.2. In quel caso la versione appena uscita verrebbe sostituita da una più recente. Qualunque sia il numero finale, però, un aggiornamento sarà comunque richiesto durante la procedura di prima configurazione del pieghevole.

In concreto, appena estratto dalla confezione e acceso, il telefono chiederà di scaricare e installare il software più aggiornato disponibile. Conviene quindi avere a portata di mano una connessione stabile e un po’ di pazienza prima di cominciare a usarlo davvero.

Il calendario è già fissato. I preordini di iPhone Duo partiranno venerdì 16 ottobre alle 5 del mattino ora del Pacifico, che corrispondono alle 8 sulla costa orientale degli Stati Uniti e alle 14 in Italia. Il lancio vero e proprio è invece previsto per venerdì 23 ottobre, esattamente una settimana dopo.

Per chi vuole muoversi in anticipo, Apple mette a disposizione la funzione Get Ready, pensata proprio per rendere più rapido il preordine. Attraverso questo strumento è possibile scegliere in anticipo colore e capacità di archiviazione del dispositivo, verificare la situazione con il proprio operatore, selezionare gli accessori e inserire i dati di fatturazione e pagamento. Quando i preordini apriranno ufficialmente, buona parte del lavoro sarà già fatta e basteranno pochi passaggi per confermare l’acquisto.

Fonte: TecnoAndroid