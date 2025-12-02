iPhone Air influenza il mercato: Xiaomi, OPPO e VIVO cancellano i loro super-sottili

L’arrivo di iPhone Air sembrava destinato a inaugurare una nuova fase per il design mobile, con un focus sugli smartphone ultra-sottili. A poco più di due mesi dal lancio, però, il mercato ha già espresso un giudizio netto: le vendite sono inferiori alle aspettative e Apple ha ridotto rapidamente gli ordini ai fornitori, sospendendo allo stesso tempo lo sviluppo del modello successivo previsto per il 2026. Una decisione che mostra chiaramente quanto il progetto stia attraversando una fase critica.

Il segmento thin and light non sta convincendo nemmeno in Cina. Secondo DigiTimes, Xiaomi, Oppo e Vivo hanno scelto di interrompere i propri progetti dedicati ai super-sottili, inizialmente pensati per cavalcare l’onda dell’iniziativa di Apple. Il flop commerciale del dispositivo di Cupertino, infatti, ha indotto i produttori a rallentare bruscamente per evitare investimenti in un form factor che non sembra in grado di ottenere un interesse reale.

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Una risposta drastica da parte dei partner di Apple

Il quadro delineato dal report non lascia grandi margini di interpretazione. A fronte del calo della domanda, Foxconn ha ridotto in modo significativo le linee destinate a iPhone Air, mentre Luxshare ne avrebbe addirittura sospeso completamente l’assemblaggio. La situazione interna è altrettanto delicata: il designer responsabile del progetto ha lasciato l’azienda e il successore del dispositivo è stato messo in pausa senza una nuova finestra temporale. Tutti segnali che indicano un ripensamento profondo sulla direzione intrapresa.

La scarsa risposta dei consumatori sembra però riflettere un malessere più ampio. Gli smartphone ultra-sottili implicano compromessi evidenti su batteria, dissipazione e resistenza strutturale, aspetti che molti utenti non sembrano disposti a sacrificare. Non è un caso che anche Samsung, con il Galaxy S25 Edge, abbia incontrato difficoltà simili e avrebbe cancellato il modello successivo.

Il settore si era preparato a un cambiamento di tendenza che, almeno per ora, non è arrivato. Invece di una nuova moda legata al design super-slim, la risposta del mercato sta portando tanti produttori a rivedere le priorità puntando su autonomia, solidità e funzionalità avanzate, più che su uno spessore ridotto.

Chi resta comunque incuriosito da iPhone Air può trovarlo oggi con sconti significativi rispetto al prezzo di lancio, complice una domanda inferiore alle aspettative.