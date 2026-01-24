iPhone Air 2: secondo i rumor Apple ci riproverà nel 2026

Come ben sapete lo scorso anno Apple ha lanciato il suo primo iPhone super sottile denominato per l’appunto iPhone Air, il dispositivo in questione garantiva uno spessore davvero impressionante obbligando però l’utente a fare delle rinunce in termini di autonomia e fotocamere, la batteria integrata infatti aveva una capacità decisamente ridotta rispetto ai fratelli maggiori e il modulo fotocamera offriva solo un sensore, questi elementi hanno decretato lo scarso successo del dispositivo dal momento che il prezzo certamente non accessibile ovviamente non giustificava le rinunce che questo device confortava, cosa che ha spinto moltissimi utenti a preferire più la variante standard base di iPhone 17 piuttosto che questo nuovo iPhone Air.

L’insuccesso di questo modello è stato così marcato che ovviamente le voci di corridoio sono esplose e subito tutti hanno iniziato a parlare di un possibile addio anticipato non solo a un eventuale produzione sul larga scala ma addirittura su un eventuale erede di seconda generazione, le voci di un abbandono definitivo del progetto erano infatti assolutamente evidenti ma a quanto pare ora il tutto si sta ammorbidendo dal momento che arrivano voci di corridoio in merito, una seconda generazione di iPhone Air.

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Già nel 2026

Le voci di corridoio in questione ci arrivano dal noto leaker fixed focus Digital, il quale annuncia che il dispositivo in questione non solo non verrà cancellato ma non verrà nemmeno posticipato al 2027, secondo l’utente infatti il dispositivo arriverà nell’arco del 2026 mano specifica se arriverà insieme ai modelli Pro e Pro Max oppure in un secondo momento, ricordiamo che da iPhone 18 Apple cambierà strategie di lancio poiché annuncerà prima i due modelli di fascia elevata e solo a gennaio dell’anno dopo il modello base, una strategia di mercato legata probabilmente al desiderio di massimizzare i profitti legati ai due modelli di fasce elevata, dunque nessuna cancellazione in vista dal momento che tale ipotesi sembra ormai assolutamente lontana.