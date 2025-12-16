iPhone 20: il display curvo senza cornici già in produzione

Il 2027 non sarà un anno qualunque per Apple. A vent’anni dal primo iPhone, l’azienda di Cupertino sembra intenzionata a segnare di nuovo una svolta netta nel design, riprendendo lo schema già visto nel 2017 con iPhone X. Al centro del progetto che viene ormai indicato come iPhone 20 ci sarebbe uno schermo completamente privo di cornici, capace di avvolgere il dispositivo su tutti e quattro i lati.

Un pannello OLED mai visto prima sugli iPhone

Secondo fonti della supply chain citate dalla testata coreana DealSite, Apple starebbe lavorando in parallelo con LG Display e Samsung Display allo sviluppo di questo nuovo pannello OLED. LG, in particolare, avrebbe già avviato l’acquisizione dei macchinari necessari alla produzione, segnale che il progetto sta entrando in una fase più concreta. Samsung, invece, adotterebbe un approccio più cauto, mantenendo tempistiche meno aggressive.

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Il display sarebbe curvo su tutti e quattro i lati, consentendo allo schermo di estendersi fino ai bordi del telaio senza alcuna cornice visibile. L’obiettivo è ottenere un vero effetto tutto schermo, eliminando ogni interruzione visiva. Un’idea che non nasce oggi, se si guarda al mondo Android, ma che Apple vorrebbe portare a un livello di integrazione mai raggiunto prima.

Le sfide tecniche dietro al design

Estendere la curvatura su quattro lati rappresenta però una sfida ingegneristica complessa. Le fonti parlano di difficoltà legate alla piegatura del circuito del display e allo sviluppo di una versione ancora più sottile del Thin Film Encapsulation, elemento chiave per proteggere l’OLED da umidità e ossigeno.

A complicare ulteriormente il progetto c’è l’integrazione di Face ID e della fotocamera frontale sotto al display. Questa soluzione permetterebbe di eliminare qualsiasi foro o elemento visibile, mandando definitivamente in pensione l’attuale Dynamic Island. Un passaggio delicato, che richiede un equilibrio preciso tra qualità visiva, affidabilità dei sensori e resa estetica.

Perché il debutto è slittato al 2027

Le voci su un iPhone senza cornici circolano da anni. In origine si parlava di un debutto già nel 2026 con la serie iPhone 18, ma le difficoltà produttive avrebbero spinto Apple a rimandare tutto al 2027, anno simbolico per il marchio.

Secondo alcuni analisti, Apple potrebbe anche saltare la denominazione iPhone 19, passando direttamente a iPhone 20 e anticipando il lancio alla prima metà del 2027, più vicina alla data storica del primo modello. Un modo per legare tecnologia e anniversario in un unico prodotto fortemente identitario.